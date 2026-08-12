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आठ लड़कियां, एजेंट और मसाज वाले रूम... बाहर से तो वेलनेस स्पा सेंटर, अंदर की कहानी कुछ और थी

भिलाई के जुनवानी इलाके में एक स्पा सेंटर... बाहर से देखने पर नाम था- ली वेलनेस स्पा सेंटर... बोर्ड पर वेलनेस लिखा था, यानी ऐसी जगह जहां लोग मसाज और रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं. लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि इस सेंटर के अंदर कहानी कुछ और है. आरोप था कि वेलनेस सेंटर की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार चल रहा है.

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सूचना के बाद पुलिस टीम ने की थी छापेमारी. (Photo: Representational)
सूचना के बाद पुलिस टीम ने की थी छापेमारी. (Photo: Representational)

भिलाई में एक स्पा सेंटर के बाहर से सबकुछ सामान्य दिखता था. बोर्ड पर 'वेलनेस स्पा सेंटर' लिखा था. लेकिन पुलिस को खबर मिली कि अंदर मसाज की आड़ में कुछ और ही चल रहा है. सूचना के बाद पुलिस टीम पहुंची और स्पा सेंटर पर छापा मार दिया. पुलिस के मुताबिक, वहां कथित तौर पर देह व्यापार चल रहा था. मौके से मैनेजर, एक महिला दलाल और 7 ग्राहकों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का है. कार्रवाई स्मृतिनगर पुलिस चौकी और महिला थाना की संयुक्त टीम ने जुनवानी इलाके के स्पा सेंटर में की. पुलिस का कहना है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चलाया जा रहा है. सूचना को पुख्ता करने के बाद पुलिस ने टीम बनाई और सेंटर पर दबिश दी.

Eight Girls Agent And Massage Rooms Inside Wellness Spa Sex Racket

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रेड के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर के मैनेजर तनय सोनी और महिला दलाल हेमा सिंह उर्फ प्रीत को पकड़ लिया. इसके अलावा मौके पर मौजूद 7 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया. यानी कुल 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में आए.

यह भी पढ़ें: App से बुकिंग और उज़्बेकिस्तान-दिल्ली की लड़कियों से देह व्यापार, बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

पुलिस का आरोप है कि मैनेजर तनय सोनी ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को ग्राहकों के पास भेजता था. वहीं हेमा सिंह उर्फ प्रीत पर आरोप है कि वह लड़कियों का ग्राहकों से संपर्क कराती थी. अब पुलिस ने जो सामान जब्त किया, वो भी इस मामले की जांच में अहम है.

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पुलिस ने मौके से 19 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इनकी कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा 1,900 रुपये कैश और दो रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि रजिस्टर में ग्राहकों से जुड़ी जानकारी दर्ज हो सकती है. मोबाइल और दस्तावेजों की जांच के जरिए पुलिस अब इस नेटवर्क की पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटर से जुड़ी 8 लड़कियों के बारे में जानकारी मिली है. सभी बालिग बताई जा रही हैं. इनमें कुछ छत्तीसगढ़ की हैं और कुछ नॉर्थ-ईस्ट राज्यों से हैं. इन लड़कियों से महिला थाने में अलग से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 9 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 यानी PITA Act की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि स्पा सेंटर में ये गतिविधियां कब से चल रही थीं और इस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं.

पुलिस की नजर जब्त किए गए मोबाइल और रजिस्टर पर है. इनसे ग्राहकों, संपर्कों और कथित नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है. फिलहाल मैनेजर, महिला दलाल और सात ग्राहक पुलिस की गिरफ्त में हैं. जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस का कहना है कि सबूतों और पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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