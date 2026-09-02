scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भूपेश बघेल के पूर्व PA के घर छापा, CGPSC पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पेपर लीक और भर्ती घोटाले की जांच में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निजी सचिव कृष्ण कुमार चंद्रवंशी के घर छापा मारा है. रायपुर जोनल ईडी टीम ने सात अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कागजात और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं.

Advertisement
X
ईडी ने भूपेश बघेल के पूर्व PA कृष्ण कुमार चंद्रवंशी के घर छापा मारा. (Photo- ITGD)
ईडी ने भूपेश बघेल के पूर्व PA कृष्ण कुमार चंद्रवंशी के घर छापा मारा. (Photo- ITGD)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने दुर्ग में सुबह-सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व निजी सचिव कृष्ण कुमार चंद्रवंशी के घर पर छापा मारा है.

रायपुर जोनल ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे तीन गाड़ियों में सवार होकर भिलाई-3 की विश्व बैंक कॉलोनी स्थित चंद्रवंशी के निवास पहुंचे. टीम के पहुंचते ही पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई. मकान के बाहर CRPF और पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई.

सूत्रों के मुताबिक, ये पूरी कार्रवाई CGPSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले की जांच के तहत की जा रही है. हाल ही में इस सिलसिले में ईडी ने CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को भी गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम चंद्रवंशी के घर के अंदर कागजातों, डिजिटल सबूतो और दूसरी सामग्रियों को खंगाल रही है.

सम्बंधित ख़बरें

तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस. (File Photo: ITG)
कंटेनर में बना रखा था सीक्रेट चैंबर, बरामद हुआ 2.23 करोड़ का गांजा
डॉक्टर का आए दिन प्रेमिका से होता रहता था विवाद. (Photo: Representational )
शादी से पहले रिश्ते में बढ़ा विवाद, 30 साल के डॉक्टर ने दी जान
सुकमा में सुरक्षा बलों ने 8 किलो के दो टिफिन बम समेत बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया है (Photo-ANI)
सुकमा के जंगल में मिला 8 किलो का टिफिन बम डंप, बड़ी साजिश नाकाम
दो गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी... 3 घायल
₹3 करोड़ का गांजा बरामद, 4 तस्कर पुलिस ने किए गिरफ्तार

सात ठिकानों पर ईडी का छापा

सिर्फ भिलाई ही नहीं, बल्कि रायपुर जोन की ईडी टीम CGPSC घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए केके चंद्राकर के परिसरों समेत कुल सात अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: CGPSC: छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली बहाली, 238 पोस्ट पर होगी भर्ती

कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा है और आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, ईडी ने इस छापेमारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. जांच पूरी होने के बाद ही बरामद दस्तावेजों और सबूतों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भूपेश बघेल के पूर्व PA के घर छापा, CGPSC पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन |
    बिहार: 75 हजार की रिश्वत लेते BDO रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी टीम ने ऐसे दबोचा |
    Garud Puran: मृत्यु के बाद शव को जमीन पर क्यों लिटाया जाता है? गरुड़ पुराण से जानें मान्यता |
    नेपाल में तबाही के बीच राहत लेकर पहुंचे सोनू सूद, पीड़ितों से की मुलाकात |
    ताऊ के हाथ में बंदूक देख जोश में आ गया बर्थडे बॉय... छत पर जाकर की ठांय-ठांय... अब हो गया गिरफ्तार |
    बिना टिकट वालों से महीने भर ढाई करोड़ रुपये वसूले, माल ढुलाई से 631 करोड़... रेलवे के इस मंडल का कमाल |
    'बकवास' लगी टॉक्सिक! महेश बाबू के बेटे ने यश की फिल्म को दिए 0.5 स्टार्स |
    'कौन सा तेल लगाते हो भाई?', इस क्रिकेटर के लंबे बालों ने काटा गदर! देख फैन्स के भी उड़ गए होश |
    अमेरिका में तूफानों का कहर! करीना, लोवेल और एडुआर्ड से समुद्री तटों पर गहराया खतरा |
    Apple के न्यू बॉस को मिलती है कितनी सैलरी? Tim Cook से इतनी है अलग
    Advertisement