बिना टिकट वालों से महीने भर ढाई करोड़ रुपये वसूले, माल ढुलाई से 631 करोड़... रेलवे के इस मंडल का कमाल

भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे अंतर्गत अहमदाबाद मंडल ने अगस्त 2026 के महीने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अगस्त महीने में अहमदाबाद मंडल ने मालभाड़ा (Freight), पार्सल और टिकट चेकिंग में तय लक्ष्य से अधिक कमाई की है. पिछले साल की तुलना में भी इस बार की आय में भारी उछाल दर्ज किया गया है.

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मालभाड़ा राजस्व बढ़कर 631.31 करोड़ रुपये

अगस्त का पूरा महीना अहमदाबाद मंडल के लिए लगातार बढ़त और बेहतर संचालन का गवाह बना. अगस्त 2026 के दौरान अहमदाबाद मंडल ने माल ढुलाई से कुल ₹631.31 करोड़ का राजस्व हासिल किया. यह तय टारगेट 618.70 करोड़ रुपये से 2.04% अधिक है. बीते वर्ष की इसी अवधि में हुई 594.82 करोड़ रुपये की कमाई की तुलना में इस बार 6.13% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है.

पार्सल राजस्व भी बढ़कर 7.17 करोड़ रुपये

व्यापारियों और आम लोगों को त्वरित और सुरक्षित पार्सल सेवाएं देने के कारण पार्सल विभाग ने भी शानदार बढ़ोतरी दिखाई है. इस महीने कुल ₹7.17 करोड़ की आय दर्ज हुई. तय लक्ष्य ₹6.58 करोड़ के मुकाबले इसमें 8.97% की बढ़ोतरी हासिल हुई. पिछले साल की आय 6.29 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 13.99% का जबरदस्त उछाल आया है.

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टिकट चेकिंग से कमाई 2.48 करोड़ रुपये

बिना टिकट और रेलवे नियम के खिलाफ यात्रा करने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेकिंग दस्तों ने बेहतर निगरानी रखी. इससे मंडल को 2.48 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. पिछले साल ₹2.05 करोड़ रुपये के मुकाबले टिकट चेकिंग आय में 20.98% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई.

मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह शानदार सफलता रणनीतिक प्रबंधन, पार्सल डिलीवरी में तेजी और मालभाड़े के नए अवसरों का फायदा उठाने के कारण संभव हो पाई है. सघन चेकिंग अभियानों ने न केवल राजस्व बढ़ाया, बल्कि वैध यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित भी बनाया है.

अहमदाबाद मंडल ने अपनी बुनियादी सुविधाओं और माल प्रबंधन प्रक्रियाओं में जो बदलाव किए थे, उनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. अहमदाबाद मंडल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने सभी कर्मचारियों, ऑपरेशन्स टीम और चेकिंग स्टाफ के सामूहिक प्रयास को दिया है. मंडल का लक्ष्य आने वाले महीनों में भी इसी निरंतर बढ़ोतरी और सेवा की गुणवत्ता को बरकरार रखना है.

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