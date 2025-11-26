scorecardresearch
 

CGPSC: छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली बहाली, 238 पोस्ट पर होगी भर्ती

छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने 17 अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर स्टेट सर्विस कमिशन से बहाली निकाली है. इसके तहत कुल 238 रिक्तियां भरी जाएंगी. इस भर्ती को लेकर डिटेल जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है.

सीजीपीएससी ने 17 अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर निकाली बहाली (Representational Photo - Pexels)
सीजीपीएससी ने 17 अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर निकाली बहाली (Representational Photo - Pexels)

छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) ने ऑफिशियली स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन (SSE) 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के ज़रिए, 17 अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट में कुल 238 वैकेंसी भरी जाएंगी.

इस बहाली के जरिए स्टेट टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट डायरेक्टर और कई दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जैसे खास पदों पर भर्तियां होंगी. 

इस दिन से शुरू होगा आवेदन
नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे और कैंडिडेट 30 दिसंबर, 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिशियल CGPSC वेबसाइट psc.cg.gov.in के जरिए ही एक्सेप्ट किए जाएंगे.कमीशन ने इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय में किसी भी टेक्निकल दिक्कत से बचने के लिए डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें.

22 फरवरी को होनी है परीक्षा
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन (Prelims) 22 फरवरी, 2026 को होना है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, वे मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे. इसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा. एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम स्ट्रक्चर और रिजर्वेशन नियमों के बारे में पूरी जानकारी CGPSC पोर्टल पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है. 

CGPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा डिमांड वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है, जो राज्य सरकार में अहम एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर काम करने के लिए मौका देता है. 

---- समाप्त ----
