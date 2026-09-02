बिहार: 75 हजार की रिश्वत लेते BDO रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी टीम ने ऐसे दबोचा

बिहार के बांका जिले के फुल्लीडूमर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अमित प्रताप सिंह को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को 75 हजार रुपये कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. पटना से पहुंची निगरानी की विशेष टीम ने बांका शहर के नेहरू कॉलोनी स्थित बीडीओ के निजी आवास पर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद बीडीओ के मामा बच्चन प्रसाद सिंह को भी हिरासत में लिया गया है. दोनों को पूछताछ के लिए बांका परिसदन लाया गया, जहां निगरानी टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है.

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निगरानी विभाग के अनुसार यह कार्रवाई फुल्लीडूमर प्रखंड प्रमुख गौतम प्रकाश की शिकायत के आधार पर की गई. प्रखंड प्रमुख ने पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि पंचायती राज विभाग से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति और राशि निकासी के एवज में बीडीओ द्वारा 75 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है.

शिकायत प्राप्त होने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का गुप्त सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद निगरानी टीम ने ट्रैप की योजना तैयार की. मंगलवार सुबह डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम बांका पहुंची और नेहरू कॉलोनी स्थित बीडीओ के आवास के आसपास निगरानी शुरू कर दी.

रिश्वत की रकम पहुंचते ही हुई कार्रवाई

निगरानी की योजना के अनुसार शिकायतकर्ता प्रखंड प्रमुख तय रकम लेकर बीडीओ के आवास पहुंचे. कथित तौर पर 75 हजार रुपये की रिश्वत दिए जाने के बाद पहले से मुस्तैद निगरानी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बीडीओ अमित प्रताप सिंह को पकड़ लिया. इस दौरान उनके मामा बच्चन प्रसाद सिंह भी मौके पर मौजूद थे, जिन्हें टीम ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद दोनों को बांका परिसदन लाकर पूछताछ शुरू की गई.

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एक दिन पहले पूर्व मुखिया की गिरफ्तारी से सुर्खियों में थे BDO

गौरतलब है कि बीडीओ अमित प्रताप सिंह पिछले 24 घंटे से लगातार चर्चा में थे. सोमवार को फुल्लीडूमर प्रखंड कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर बीडीओ और पूर्व मुखिया संजीव कुमार मंडल के बीच विवाद हुआ था. बीडीओ ने पूर्व मुखिया पर मारपीट और धक्का-मुक्की का आरोप लगाते हुए फुल्लीडूमर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

इसके ठीक अगले दिन बीडीओ के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई सामने आने से जिले में प्रशासनिक महकमे से लेकर आम लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. निगरानी पुलिस उपाधीक्षक श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि फुल्लीडूमर BDO अमित प्रताप सिंह और उनके मामा बच्चन प्रसाद सिंह को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रखंड प्रमुख गौतम प्रकाश द्वारा निगरानी ब्यूरो में दिए गए आवेदन के आधार पर सत्यापन के बाद यह कार्रवाई की गई. निगरानी टीम मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है. BDO को पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है.

(इनपुट- दीपक कुमार)

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