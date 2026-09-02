'कौन सा तेल लगाते हो भाई?', इस क्रिकेटर के लंबे बालों ने काटा गदर! देख फैन्स के भी उड़ गए होश

क्रिकेट के मैदान पर कई बार खिलाड़ी से ज्यादा उनका लुक फैन्स के बीच वायरल हो जाता है. भारतीय टीम में भी कई ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनके लुक ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरने का काम किया है.

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भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर के शुरुआती दिनों में लंबे बालों के कारण फैन्स के बीच चर्चाओं में रहे थे. अब एक और क्रिकेटर अपने बालों से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस क्रिकेटर के बाल इतने लंबे है कि शायद ही आपने इतने लंबे बाल कही और देखा होगा?

दरअसल, इन दिनों श्रीलंका के एक लोकल क्रिकेटर का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ये खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी के लिए नहीं, बल्कि अपने बेहद लंबे और अनोखे बालों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है.

क्रिकेटर के लंबे बालों पर गया फैन्स का ध्यान

जैसे ही ये श्रीलंकाई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंचा, कैमरे से लेकर दर्शकों तक सबकी नजरें उसके बालों पर टिक गईं. इस खिलाड़ी ने अपने बालों को लंबी और गुंथी हुई लटें स्टाइल में रखा हुआ है, जो साइज में इतने लंबे हैं कि हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं. पिच पर बैटिंग गार्ड लेते हुए जब उसकी ये लंबी लटें नजर आईं, तो मैच देख रहे लोग भी हैरान रह गए.

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इतने लंबे बालों के साथ कैसे खेल रहा खिलाड़ी?

अब इस अनोखे हेयरस्टाइल वाले क्रिकेटर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच चर्चा का विषय बन गया है. फैन्स इस बात से हैरान हैं कि इतने लंबे और भारी बालों के साथ कोई खिलाड़ी इतनी आसानी से क्रिकेट कैसे खेल सकता है.

इस अनोखे लुक को देखकर सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. इनमें से एक सवाल ने सबका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, जिसमें एक यूजर ने मजे लेते हुए पूछा कि भाई, आखिर बालों में कौन सा तेल लगाते हो? वहीं कई अन्य यूजर्स ने क्रिकेटर के इस स्वैग की तारीफ की. कुछ लोगों ने तो मजाक में यहां तक कह दिया कि भाई की बैटिंग से ज्यादा तो उनके बालों को तालियां मिलनी चाहिए.



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