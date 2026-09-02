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Apple के न्यू बॉस को मिलती है कितनी सैलरी? Tim Cook से इतनी है अलग

Apple के न्यू सीईओ जॉन टेर्नेस ने अपना पद संभाल लिया है. पहले इस इस पोस्ट टिम कुक थे, जिन्हें अब चीफ एग्जीक्यूटिव बना गया गया है. iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग से लेकर और कई बड़े फैसले लेने में जॉन टेर्नेस की अहम भूमिका रहेगी. क्या आप दोनों की सैलरी जानते हैं. आइए इसके बारे में जिटेल्स में जानते हैं.

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टिम कुक के बाद जॉन टेर्नेस Apple CEO की पोस्ट संभाल रहे हैं. (File Photo)
टिम कुक के बाद जॉन टेर्नेस Apple CEO की पोस्ट संभाल रहे हैं. (File Photo)

Apple के न्यू सीईओ जॉन टेर्नेस अपना पद संभाल लिया है और अब वे इस महीने होने वाली बड़े इवेंट की तैयारी में लग गए हैं. इससे पहले ऐपल के सीईओ का पद टिम कुक संभाला करते थे,जो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे. 

Apple ने खुद बताया है कि न्यू CEO की एक साल की सैलरी 58 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 551 करोड़ रुपये) है. वहीं टिम कुक को करीब 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 446 करोड़ रुपये) होगी. 

ऐपल ने बुधवार को यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) में न्यू डिटेल्स फाइल्स की है. ऐपल ने उसमें खुलासा सीईओ जॉन टेर्नेस और टिम कुक के पैकेज की जानकारी दी है. 

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 जॉन टेर्नेस के पैकेज में 

आसान शब्दों में समझें तो जॉन टेर्नेस के पैकेज में सालाना 30 लाख डॉलर (करीब 28 करोड़ रुपये) की सैलरी और अगले साल के लिए 5.5 करोड़ डॉलर (करीब 516 करोड़ रुपये) के स्टॉक अवॉर्ड भी शामिल है. 

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टिम कुक के पैकेज में 

टिम कुक के पैकेज में सालाना 20 लाख डॉलर (करीब 19 करोड़ रुपये) की सैलरी और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 4.5 करोड़ डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड शामिल हैं. यहां बताते चलें कि सीईओ रहते हुए  टिम कुक की एक साल की सैलरी करीब 30 लाख डॉलर थी. 

यहां एक बात बता देते हैं कि टेर्नेस और कुक को दिए गए स्टॉक अवॉर्ड की वास्तविक कीमत ऐपल के शेयर के हिसाब से बढ़ या घट सकती है. 

9 सितंबर को Apple की बड़ी लॉन्चिंग 

Apple iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग 9 सितंबर को होगी, जिसकी जानकारी खुद कंपनी की तरफ दी जा चुकी है. इस साल कंपनी अपनी न्यू iPhone 18 Pro सीरीज को अनवील करेगा. साथ ही iPone 17 Pro की तुलना में कई अपग्रेड्स नजर आएंगे.  

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

iPhone 17 Pro की तुलना में iPhone 18 Pro की कीमत ज्यादा होगी. इस बार लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत करीब 1.5 लाख रुपये हो सकती है. 

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