ताऊ के हाथ में बंदूक देख जोश में आ गया बर्थडे बॉय... छत पर जाकर की ठांय-ठांय... अब हो गया गिरफ्तार

जन्मदिन था. घर में पार्टी थी. रिश्तेदार आए थे. माहौल में खुशी थी. केक कटना था, फोटो खिंचनी थी, दोस्त-बिरादरी के साथ जश्न मनाना था. लेकिन ग्वालियर के एक गांव में बर्थडे पार्टी का जश्न कुछ ऐसा बदला कि अगली सुबह तक मामला थाने पहुंच गया. केक काटने के साथ-साथ बंदूक भी निकल आई. और फिर... ठांय... ठांय... बर्थडे बॉय ने घर की छत से हवाई फायरिंग शुरू कर दी. बंदूक कोई खिलौना नहीं थी.

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ये ताऊ हरचरण जाटव की लाइसेंसी 12 बोर बंदूक थी. जश्न में हुई फायरिंग का किसी ने वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा. वहां से पुलिस तक पहुंचा. और फिर जिस जन्मदिन की पार्टी में जश्न मनाया जा रहा था, उसी के दो लोग पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए.

यह मामला ग्वालियर के मोहना थाना क्षेत्र के दौरार गांव का है. यहां बाबूलाल जाटव के बेटे रोहित का जन्मदिन था. घर में पार्टी रखी गई थी. रोहित के ताऊ हरचरण जाटव भी पार्टी में पहुंचे थे. और उनके साथ थी उनकी लाइसेंसी बंदूक. अब आम तौर पर जन्मदिन की पार्टी में हाथ में क्या होता है? केक... कोल्ड ड्रिंक... मोबाइल फोन से तस्वीरें... लेकिन यहां ताऊ के हाथ में बंदूक थी. पुलिस के मुताबिक, बंदूक देखकर बर्थडे बॉय रोहित भी जोश में आ गया.

उसने ताऊ से बंदूक ली और घर की छत पर पहुंच गया. फिर शुरू हुई हर्ष फायरिंग. हवा में गोलियां चलाई जाने लगीं. पार्टी में मौजूद किसी शख्स ने इसी दौरान पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. और यही वीडियो बाद में रोहित के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया. वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया. फिर देखते ही देखते वायरल होने लगा.

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वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो मोहना थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. पुलिस ने वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की. जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि फायरिंग करने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं, बल्कि उसी घर का बर्थडे बॉय रोहित था. इसके बाद पुलिस ने रोहित और उसके ताऊ हरचरण जाटव को हिरासत में ले लिया. लाइसेंसी 12 बोर बंदूक भी जब्त कर ली गई. दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

लाइसेंसी बंदूक थी, फिर भी कार्रवाई क्यों?

सवाल है कि जब बंदूक लाइसेंसी थी, तो फिर मामला इतना गंभीर क्यों हो गया? क्योंकि लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि हथियार लेकर जब मन करे, जहां मन करे, फायरिंग शुरू कर दी जाए. पुलिस का कहना है कि लाइसेंसी हथियार का इस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग गंभीर मामला है. हवाई फायरिंग को अक्सर लोग सिर्फ जश्न का हिस्सा समझ लेते हैं. लेकिन गोली हवा में गई है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा भी हवा में चला गया. गोली ऊपर जाएगी... और नीचे वापस आएगी. उसके रास्ते में कौन आएगा, ये किसी को पता नहीं. यही वजह है कि पुलिस हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है.

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कुछ देर पहले तक घर में जन्मदिन मन रहा था. लोग खुश थे. रोहित अपना जन्मदिन मना रहा था. ताऊ के पास लाइसेंसी बंदूक थी. फिर रोहित ने बंदूक ली और छत पर पहुंचकर फायरिंग कर दी. किसी ने मोबाइल निकाला. वीडियो बनाया. वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा. और वही वीडियो पुलिस तक पहुंच गया. यानी पार्टी में जो कुछ सेकेंड का जश्न था, वह पुलिस की कार्रवाई का आधार बन गया.

बंदूक किसकी थी? ताऊ हरचरण की. बंदूक लाइसेंसी थी. तो क्या लाइसेंसधारी ने हथियार किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने दिया? पुलिस अब इसी पहलू पर भी कार्रवाई कर रही है. पुलिस अब इस लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई भी कर रही है. ग्वालियर पुलिस ने साफ कहा है कि हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है और लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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