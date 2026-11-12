प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

प्रदूषण बढ़ने से कई बीमारियों का रिस्क भी बढ़ रहा है. लोगों को लंग्स संबंधी परेशानी तो ही रही है अब डॉक्टरों का कहना है कि पॉल्यूशन बढ़ने से हार्ट की बीमारियों और डायबिटीज का भी रिस्क है. हवा में मौजूद जहरीले कण ब्लड शुगर और हार्ट की सेहत के लिए भी खतरनाक हैं. खासतौर पर जिन लोगों को पहले से ये बीमारियां हैं उनकी परेशानी और भी बढ़ सकती है. ऐसे में पॉल्यूशन के इस समय में खास सावधानी बरतनी चाहिए.

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मेडिसिन के डॉ. देवेंद्र तनेजा बताते हैं कि मेडिकल रिसर्च में यह साफ हुआ है प्रदूषित हवा और हार्ट की बीमारियों व डायबिटीज के बीच संबंध है. प्रदूषण में मौजूद बारीक कण, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है ये सांस के जरिए खून में पहुंच जाते हैं. इससे शरीर में सूजन बढ़ जाती है, जिससे शरीर इंसुलिन और ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता. इससे डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है. यही कण दिल की बीमारियों के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं.

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दोहरा खतरा ज्यादा चिंताजनक है

डॉ. देवेंद्र बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज होना ही अपने आप में बड़ी समस्या है. लेकिन जब हाई ब्लड शुगर के साथ हार्ट की बीमारी का भी रिस्क हो तो समझें कि ये सेहत के लिए बड़ा खतरा है. प्रदूषित हवा से हार्ट की बीमारियों का रिस्क कैसे है? इस बारे में डॉ. देंवेंद्र बतात हैं कि प्रदूषण में मौजूद बहुत बारीक कण खून की नलियों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे नलियां सख्त हो जाती हैं और उनमें प्लाक जमने लगता है. डायबिटीज की वजह से नलियों पर पहले से ही दबाव होता है. दोनों मिलकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देते हैं.

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किनको ज्यादा खतरा?

डायबिटीज के मरीजों को प्रदूषण से हार्ट की समस्या का खतरा ज्यादा होता है. यानी प्रदूषण पहले डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और डायबिटीज होने के बाद हार्ट की बीमारी का. अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि डायबिटीज वाले मरीजों में प्रदूषण के संपर्क में आने पर हार्ट की धड़कन और ECG में बदलाव ज्यादा देखे गए.

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खतरा कम करने के लिए क्या करें?

डायबिटीज और हार्ट के मरीज प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से बचें.

घर में HEPA फिल्टर लगाने से बारीक कणों से काफी हद तक बचा जा सकता है.

अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है तो डॉक्टर से नियमित रूप से हार्ट की जांच कराएं

सांस फूलना, छाती में दर्द जैसे लक्षण दिखने पर अस्पताल जाएं.

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