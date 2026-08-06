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डायबिटीज के मरीजों को कौन से फल जरूर खाने चाहिए, किनसे बचें, AIIMS के डॉक्टर ने बताया

डायबिटीज के मरीजों के लिए फल खाने को लेकर भ्रम होता है कि कौन से फल खाएं और कौन से नहीं, दिल्ली AIIMS के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत के अनुसार, फल का ग्लाइसेमिक लोड को जानकर उसको खाना बेहतर है. जितना कम ग्लाइसेमिक लोड उतना अच्छा है.

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डायबिटीज में ये फल फायदेमंद
डायबिटीज में ये फल फायदेमंद

डायबिटीज होने के बाद सबसे ज्यादा उलझन खाने-पीने को लेकर होती है. रोटी कितनी खाएं, मीठा छोड़ दें क्या? और फिर आता है एक ऐसा सवाल, जिसका जवाब हर कोई अलग-अलग देता है. वह है कि क्या डायबिटीज के मरीज फल खा सकते हैं? अगर हां, तो वह कौन से फल खाने हैं और किनको नहीं खाना चाहिए. इस बारे में दिल्ली AIIMS के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड़गावत ने बताया है.

वह कहते हैं कि ज्यादातर लोग फल खरीदते समय सिर्फ एक बात सोचते हैं कि फल खाने में ज्यादा मीठा है या कम मीठा है, लेकिन असली खेल मिठास के साथ साथ नहीं, ग्लाइसेमिक लोड का भी है. यह ये बताता है कि किसी फल को खाने के बाद वह आपके खून में शुगर कितनी तेजी और कितनी मात्रा में बढ़ाएगा. यह इस बात को ध्यान में रखता है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट की क्लालिटी कैसी है और उसकी मात्रा कितनी है.

मान लीजिए दो फल देखने में लगभग एक जैसे मीठे लगते हैं, लेकिन एक फल खाने के बाद शुगर धीरे-धीरे बढ़ती है, जबकि दूसरा उसे तेजी से ऊपर पहुंचा देता है, यही फर्क ग्लाइसेमिक लोड बताता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि फल शरीर में जाकर कैसा असर करेगा.

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डायबिटीज के मरीजों को कौन से फल नहीं खाने की सलाह दी जाती है?

डॉ. राजेश खड़गावत बताते हैं कि आम, लीची और अंगूर जैसे फलों का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है. यानी इन्हें ज्यादा मात्रा में खाने पर ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकती है. इसका मतलब यह नहीं कि इन फलों को जिंदगी भर हाथ नहीं लगाना है. लेकिन अगर आपकी शुगर पहले से कंट्रोल में नहीं रहती या डॉक्टर ने सावधानी बरतने को कहा है, तो इन फलों को खाने का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: दवाएं खाकर भी कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज तो करा लें ये सर्जरी, बीमारी को कर सकती है जड़ से खत्म, AIIMS डॉक्टर ने बताया

कौन-से फल बेहतर माने जाते हैं?

डॉक्टर के मुताबिक, ऐसे फल जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, वे डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं. जैसे, सेब अमरूद फायदेमंद है. इन फलों की खासियत सिर्फ यह नहीं कि इनमें शुगर कम होती है, बल्कि इनमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है. 

यह भी पढ़ें: डायबिटीज में दवा शुरू करने से पहले जरूर कराएं यह टेस्ट, नहीं तो बढ़ सकता है खतरा: AIIMS एक्सपर्ट

फलों को खाते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

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डॉ राजेश बताते हैं कि डायबिटीज मरीज फल खाते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है. जैसे फलों को ज्यादा मात्रा में न खाएं, फल के साथ दूध या दही खाना बेहतर है. 
 

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