scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: पानी के आगे-आगे भागते लोगों का ये वीडियो नेपाल बाढ़ का नहीं है  

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसे नेपाल की बाढ़ का बताया जा रहा है. इस वीडियो में लोग पानी से भागते दिख रहे हैं. लेकिन फैक्ट चेक में पाया गया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं, बल्कि यमन के याफा क्षेत्र का है, जहां हाल ही में बारिश हुई थी.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये नेपाल का वीडियो है जहां 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के दौरान कुछ लोग तेजी से आते पानी के आगे-आगे भागते नजर आए.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये यमन का पुराना वीडियो है.

नेपाल में भीषण बाढ़ से मची तबाही के बीच एक संकरे रास्ते पर भागते कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके पीछे-पीछे पानी तेजी से बहता हुआ आ रहा है. ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और काफी ऊंचाई से बनाया गया है.

फेसबुक से लेकर एक्स तक ये नेपाल का बताकर शेयर हो रहा है. एक फेसबुक यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, 'Hollywood की फिल्मों में ही ऐसे सीन देखे हैं- आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और पीछे पीछे अजगर जैसा निगल जाने को तैयार पीछा करता पानी.' 

Nepal Fake Video

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check Nepal Viral Vedio
फैक्ट चेक: नेपाल-चीन बाढ़ का बताकर वायरल हो रहा ग्लेशियर का ये वीडियो कहीं और का है
False claim about Nepal floods
फैक्ट चेक: पाकिस्तान का पुराना वीडियो नेपाल की बाढ़ का बताकर हुआ वायरल
Samajwadi Chhatra Sabha Lucknow
फैक्ट चेक: प्रदर्शनकारियों को ले जाती पुलिस का ये वीडियो आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट का नहीं है
फैक्ट चेक: आरक्षण और यूजीसी को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो
fact check rahul gandhi viral video controversial
फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने महिलाओं के बारे में नहीं दिए ये विवादित बयान, ये वीडियो एडिटेड है

दैनिक भास्करपंजाब केसरी टीवी और न्यूज 18 तमिलनाडु ने भी इस वीडियो को नेपाल बाढ़ के संदर्भ में शेयर किया. आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो नेपाल का नहीं, यमन का है.

कैसे पता चली सच्चाई?  

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से हमें पता लगा कि इसे एक फेसबुक यूजर ने 4 अगस्त, 2026 को पोस्ट किया था. उसने अरबी भाषा में कैप्शन लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद है, "याफा में हुई आज की बारिश का वीडियो. ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देता है और निर्जीव भूमि में जान फूंक देता है. साथ ही, ये लोगों में उम्मीद की किरण भी जगाता है." याफा, यमन का एक पहाड़ी क्षेत्र है.  

Advertisement

इस फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो से मिलती-जुलती जगह के और भी कई वीडियो शेयर किए हैं. 4 अगस्त को उन्होंने इस तरह के नौ वीडियो शेयर किए और ज्यादातर पोस्ट्स में बारिश के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया.  

अल जजीरा की 27 जून, 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक यमन पिछले कई महीनों से सूखे का प्रकोप झेल रहा था.

यमन की न्यूज वेबसाइट 'Aden Al-Ghad' की 3 अगस्त, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 2 अगस्त, 2026 को हुई तेज बारिश के चलते यमन के सब्बाह जिले में स्थित कॉफी बागानों की सिंचाई में काफी मदद मिली. ये बागान Al-Arqa और Tasa इलाकों में हैं. इन इलाकों में यमन की मशहूर Yafei कॉफी की खेती होती है.

नेपाल से भी सामने आया है एक ऐसा वीडियो
 
27 अगस्त को ये खबर लिखे जाने तक नेपाल की विकराल बाढ़ के चलते 350 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 900 से भी ज्यादा लोग लापता हैं. इस त्रासदी के बाद नेपाल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ मजदूरों को तेजी से आते पानी के सैलाब के आगे-आगे भागते हुए देखा जा सकता है.  

साफ है, यमन का एक पुराना वीडियो अब नेपाल बाढ़ का बताकर शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली: महिला के नाम से बनाए फेक अकाउंट, पति को भेजे अश्लील वीडियो, 27 साल का युवक गिरफ्तार |
    'कमीशन ही भाजपा का मिशन', JPNIC विवाद को लेकर अखिलेश का निशाना |
    कृति की ब्रालेट से दिक्कत! कंगना का पुराना लुक वायरल, हुईं ट्रोल |
    सचिन तेंदुलकर के घर सजा ओणम का खास जश्न... परिवार संग दिखा खूबसूरत अंदाज, टेबल के नीचे ‘बाउंसर’ ने लूटी महफिल |
    शानदार प्रदर्शन, मजबूत ग्रोथ... फिर भी डर के साए में भारत के बैंक, ये दो बड़े खतरे! |
    Railway Rule: कन्फर्म नहीं हुआ टिकट... फिर भी ट्रेन में चढ़े, पकड़े गए तो जुर्माने से कैसे बचेंगे? |
    बारिश के बाद चिपचिपी और उमस भरी गर्मी ने जीना किया मुहाल? बिना AC इन 7 ट्रिक्स से कमरे को रखें ठंडा |
    Raksha Bandhan 2026: चंद्र ग्रहण या पंचक नहीं! रक्षाबंधन पर इस अशुभ घड़ी में राखी बांधने से बचें |
    MOTN सर्वे: पीएम पद के लिए मोदी कितने लोगों की पहली पसंद? देखें |
    फैक्ट चेक: नेपाल-चीन बाढ़ का बताकर वायरल हो रहा ग्लेशियर का ये वीडियो कहीं और का है
    Advertisement