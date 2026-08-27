बारिश के बाद चिपचिपी और उमस भरी गर्मी ने जीना किया मुहाल? बिना AC इन 7 ट्रिक्स से कमरे को रखें ठंडा

How To Keep Room Cool: बारिश आते ही मौसम सुहाना जरूर हो जाता है, लेकिन जैसे ही बूंदे पड़नी बंद होती हैं वैसे ही चिपचिपी और उमस भरी गर्मी अपना तांडव मचाने लगती है. बाहर ही नहीं घर के अंदर भी घुटन महसूस होने लगती है. जिन घरों में वेंटिलेशन की समस्या रहती है उनमें इस परेशानी का बहुत ज्यादा होती है. कमरे में अजीब सी उमस और चिपचिपाहट हो जाती है. बाहर तापमान ज्यादा न होने के बावजूद पंखा चलाने पर भी राहत नहीं मिलती और ऐसा लगता है जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो. इसकी वजह सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि हवा में बढ़ी नमी है.

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अगर आपके घर में AC नहीं है या आप हर समय AC चलाकर बिजली का बिल नहीं बढ़ाना चाहते, तो कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखकर कमरे को ज्यादा आरामदायक रखा जा सकता है. खासकर मॉनसून में वेंटिलेशन और कमरे में नमी को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है. चलिए जानते हैं बिना AC उमस और चिपचिपाहट भरी गर्मी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं.



बारिश के मौसम में कमरे में उमस क्यों बढ़ती है?

मॉनसून में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. यही नमी कमरे के अंदर बंद हो जाए तो हवा चिपचिपी लगने लगती है. ऐसे में पंखा सिर्फ हवा को घुमाता है, लेकिन नमी कम नहीं करता. इसलिए कमरा ठंडा करने के साथ-साथ उसमें जमा नम हवा को बाहर निकालना भी जरूरी है.

1. बारिश रुकते ही खोल दें खिड़की-दरवाजे: जैसे ही बरसात के मौसम में बारिश रुके, वैसे ही घर की खिड़कियां खोल दें. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बाहर की हवा बहुत ज्यादा नम ना हो. इससे कमरे में बंद हवा बाहर निकलेगी और ताजी हवा अंदर आएगी. सुबह और शाम के समय नेचुरल हवा का फायदा उठाना भी कमरे को फ्रेश रखने में मदद कर सकता है. हालांकि, अगर बाहर बारिश हो रही हो या हवा बहुत ज्यादा नमी महसूस हो रही हो, तो खिड़कियां लंबे समय तक खुली रखने से बचें.

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2. एग्जॉस्ट फैन चलाएं: घर में एग्जॉस्ट फैन है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाते समय ही न करें. कमरे या बाथरूम की नम हवा को बाहर निकालने के लिए भी इसे कुछ देर चलाया जा सकता है. इससे अंदर की भारी और नम हवा बाहर निकलने में मदद मिलती है.

3. पंखे के सामने बर्फ का बर्तन रखकर लें ठंडी हवा: अगर AC नहीं है और कमरे में गर्मी महसूस हो रही है, तो एक आसान ट्रिक आजमा सकते हैं. टेबल फैन के सामने बर्फ से भरा बर्तन रख दें. पंखे की हवा बर्फ से क्रॉस करके जाएगी, तो कमरे में मौजूद हवा कुछ देर के लिए ठंडी महसूस हो सकती है. ये कमरे की नमी खत्म करने का तरीका नहीं है, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दे सकता है.

4. बारिश में कमरे के अंदर गीले कपड़े न सुखाएं: मॉनसून में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए कई लोग उन्हें कमरे में ही टांग देते हैं. लेकिन गीले कपड़ों को इस तरह सुखाना कमरे की हवा को और ज्यादा नम बनाता है. इससे कमरा और ज्यादा उमस भरा महसूस हो सकता है. इसलिए अगर हो सके तो कपड़े ऐसी जगह पर सुखाएं जहां हवा का फ्लो सही हो.

5. जरूरत से ज्यादा पोछा लगाना भी पड़ सकता है भारी: बारिश में फर्श पर पानी या गीलापन ज्यादा देर तक रहने से भी कमरे की नमी बढ़ सकती है. इसलिए फर्श पर पानी जमा न रहने दें और पोछा लगाने के बाद कमरे में हवा का रास्ता खुला रखें. छोटी सी लापरवाही भी कमरे को ज्यादा नम बना सकती है.

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6. मॉनसून में कूलर चलाते समय ये गलती न करें: बारिश के दिनों में हवा पहले से ही नम होती है. ऐसे में कूलर का पानी वाला पंप लगातार चलाने से कमरे में नमी और बढ़ सकती है और ठंडक के बजाय चिपचिपाहट महसूस होने लगती है. ज्यादा उमस वाले दिनों में कूलर को जरूरत के हिसाब से चलाएं और संभव हो तो कुछ समय केवल फैन मोड का इस्तेमाल करें.

7. कमरे को खाली और हवादार रखें: कमरे में बहुत ज्यादा सामान, भारी कपड़े या ऐसी चीजें न रखें जो हवा के फ्लो में रुकावट बनें. सामान कम और ऑर्गनाइज होने पर हवा आसानी से घूमती है. मॉनसून में भारी पर्दों और ऐसी चीजों को भी कम रखना बेहतर है जो नमी को रोककर रख सकती हैं. इसलिए हल्के फैब्रिक के पर्दे लगाना अच्छा रहता है.

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