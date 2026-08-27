scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: नेपाल-चीन बाढ़ का बताकर वायरल हो रहा ग्लेशियर का ये वीडियो कहीं और का है

नेपाल-चीन सीमा पर 27 अगस्त तक भीषण बाढ़ से 350 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 से अधिक लापता हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसे ग्लेशियर टूटने का बताया जा रहा था, असल में अलास्का का निकला. यह वीडियो एक कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट ने 22 अगस्त को पोस्ट किया था, जबकि नेपाल में बाढ़ 26 अगस्त को आई.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
चीन का ये हेलीकॉप्टर ठीक उस जगह पहुंचा जहां ग्लेशियर टूटा और उसकी वजह से आई बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचाई.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो चीन या नेपाल नहीं, बल्कि अलास्का का है. 

नेपाल-चीन के सीमावर्ती इलाकों में भीषण बाढ़ ने खूब तबाही मचाई है. फ्लैश फ्लड की वजह से नेपाल में 27 अगस्त तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है. वहीं, 900 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं.  

इसी बीच किसी ग्लेशियर का एक एरियल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में बर्फ का टूटना और पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है. कुछ लोगों का कहना है कि चीन का ये हेलीकॉप्टर ठीक उस जगह पहुंचा जहां ग्लेशियर टूटा और उसकी वजह से आई बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचाई.

‘NepalFloods’ जैसे हैशटैग्स के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग यही दावा कर रहे हैं. 

 


आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अलास्का का है.

सम्बंधित ख़बरें

False claim about Nepal floods
फैक्ट चेक: पाकिस्तान का पुराना वीडियो नेपाल की बाढ़ का बताकर हुआ वायरल
nepal flood fake video viral
फैक्ट चेक: पानी के आगे-आगे भागते लोगों का ये वीडियो नेपाल बाढ़ का नहीं है  
Samajwadi Chhatra Sabha Lucknow
फैक्ट चेक: प्रदर्शनकारियों को ले जाती पुलिस का ये वीडियो आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट का नहीं है
फैक्ट चेक: आरक्षण और यूजीसी को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो
fact check rahul gandhi viral video controversial
फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने महिलाओं के बारे में नहीं दिए ये विवादित बयान, ये वीडियो एडिटेड है

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Leigh Coates नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर मिला. यहां इसे 22 अगस्त को पोस्ट किया गया था, जबकि नेपाल में फ्लैश फ्लड 26 अगस्त को आया था. पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो अलास्का के ग्लेशियर का है.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


इस पोस्ट में GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में बताया गया है. पोस्ट के कमेंट में भी एक शख्स ने पूछा कि क्या ये वीडियो नेपाल से संबंधित है. जवाब में Leigh Coates ने बताया कि ये नेपाल या चीन का नहीं, बल्कि अलास्का का वीडियो है. 

Leigh Coates एक कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट हैं. वो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐसे ढेरों वीडियो मौजूद हैं, जिनमें उन्होंने आसमान से ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़, ऊंची चोटियों और झरनों आदि के नजारे कैद किए हैं.

साफ है कि वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा एकदम गलत है.

क्या होता है GLOF?

रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल आपदा के पीछे सामान्य बाढ़ से अलग GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की आशंका जताई जा रही है. पर आखिर ये होता क्या है?

पहाड़ों पर जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो वो बर्फ या मिट्टी-पत्थरों के प्राकृतिक बांध से बनी झील में इकट्ठा होते रहते हैं. जब ये कुदरती बांध टूट जाता है, तो झील में भरा पानी तेजी से बाहर निकल जाता है. इसकी वजह से निचले इलाकों में अचानक भीषण बाढ़ आ जाती है. इसी घटना को GLOF कहा जाता है. इससे जमीन का ढांचा बदल जाता है और जान-माल का भारी नुकसान भी हो सकता है.

Advertisement

नेपाल आपदा को लेकर पहले कहा गया कि लैंडस्लाइड से ठीक पहले चीन-नेपाल बॉर्डर पर भूकंप आया था. लेकिन बाद में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS)  की टीम ने बताया कि ये घटना ग्लेशियर के टूटने और इसके बाद मलबे के बहाव की वजह से हुई जिससे निचले इलाकों में भारी तबाही हुई.  

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: नेपाल-चीन बाढ़ का बताकर वायरल हो रहा ग्लेशियर का ये वीडियो कहीं और का है |
    पंजाब में लाखों कर्मचारियों की हड़ताल, CM भगवंत मान बोले- बातचीत और आंदोलन साथ नहीं चल सकते |
    तीन सुसाइड, एक मर्डर... आंध्र प्रदेश से मेरठ तक फैली एक खूनी साजिश की कहानी, राइफल शूटिंग कोच गिरफ्तार |
    इमोजी के नाम पर बनी इस कंपनी को Nvidia खरीदने की तैयारी में, 1.24 लाख करोड़ की डील! |
    ‘2027 में सपा का पिंडदान करेंगे, यूपी में भूत भी नहीं दिखेगा’, अमरपाल मौर्य का सपा पर बड़ा हमला |
    Hyundai Creta को मिली हरी झंडी, पहले से बड़ी और दमदार होगी SUV |
    फिल्म दृश्यम से पहले क्राइम पेट्रोल में दिखेंगे अजय देवगन, सुलझाएंगे अपराध की गुत्थियां |
    देश में Gen-Z के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सर्वे में हुआ खुलासा |
    'S-400 है कहां, लोकेशन पता करने के लिए पाकिस्तान ने लगाए जासूस', एयर मार्शल का बड़ा खुलासा |
    रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार, 30 हजार करोड़ के कारोबार की उम्मीद, अनोखी राखियों की धूम
    Advertisement