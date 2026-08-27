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दिल्ली: महिला के नाम से बनाए फेक अकाउंट, पति को भेजे अश्लील वीडियो, 27 साल का युवक गिरफ्तार

दिल्ली में एक महिला के नाम और तस्वीरों से कई फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसके पति और जानकारों को अश्लील वीडियो भेजने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ा गया. जिसकी पहचान 27 साल के जीतू कुमार के तौर पर हुई है. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है (फोटो-ITG)

दिल्ली पुलिस ने एक महिला के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर कई फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के आरोप में 27 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जीतू कुमार के तौर पर हुई है. वह न्यू अशोक नगर का रहने वाला है. आरोप है कि वह इन फेक अकाउंट के जरिए महिला के पति और उसके जान-पहचान वालों को अश्लील सामग्री भेजता था. पुलिस के मुताबिक, इस हरकत की वजह से महिला लंबे समय तक मानसिक परेशानी और तनाव से गुजरती रही.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला को पहले से जानता था और कथित तौर पर साल 2022 से उसका पीछा कर रहा था. उसने महिला के नाम और उसकी तस्वीरों को फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट की प्रोफाइल फोटो के तौर पर इस्तेमाल किया. इस तरह उसने ऐसे अकाउंट तैयार किए, जिससे देखने वालों को लगे कि इन्हें खुद महिला ही चला रही है. इसके बाद इन अकाउंट से महिला के पति और परिचित लोगों को अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो भेजे जाने लगे.

महिला ने इस लगातार हो रही ऑनलाइन प्रताड़ना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी. उसने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए उसे परेशान और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. शिकायत के आधार पर दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच शुरू की और संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट्स से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए Meta से उनके रजिस्ट्रेशन डिटेल हासिल किए.

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जांच के दौरान पुलिस ने इन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी पड़ताल की. पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि जिन फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल महिला को बदनाम करने और परेशान करने के लिए किया जा रहा था, उन्हें एक ऐसे मोबाइल नंबर से बनाया और चलाया जा रहा था, जो जीतू कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था. इस तकनीकी सुराग के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी तक पहुंचने के लिए छापेमारी की. इसके बाद जीतू कुमार को पकड़ लिया गया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वह मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस पूरी गतिविधि में किया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि आरोपी पुराने फर्जी अकाउंट के खिलाफ शिकायत होने और Meta की ओर से उसे हटाए जाने के बाद नया अकाउंट बना लेता था. इस तरह वह बार-बार महिला के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर अपनी कथित हरकत जारी रखता था. इसी वजह से महिला को लंबे समय तक सोशल मीडिया पर परेशान किए जाने का सामना करना पड़ा.

आरोप है कि जीतू कुमार ने महिला के नाम से बनाए गए इन अकाउंट्स के जरिए उसके जान-पहचान वालों को अश्लील और पोर्नोग्राफिक वीडियो भेजे. इनमें महिला का पति भी शामिल था. पुलिस के मुताबिक, इन गतिविधियों का मकसद महिला को बदनाम करना और उसे मानसिक रूप से परेशान करना था. फर्जी अकाउंट्स में महिला की तस्वीरों के इस्तेमाल से उसके परिचितों के बीच उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई.

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पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपी से इस मामले में उसकी कथित भूमिका को लेकर जानकारी हासिल की है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में जीतू कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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