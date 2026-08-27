कृति की ब्रालेट से दिक्कत! कंगना का पुराना लुक वायरल, हुईं ट्रोल

बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत महिलाओं के कपड़ों और सांस्कृतिक परंपराओं पर अपनी राय को लेकर फिर से चर्चा में हैं. यह तब हुआ जब नेशनल फिल्म अवॉर्ड लेते हुए उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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सोशल मीडिया यूज़र्स अब कंगना के उस समारोह में पहने गए कपड़ों और कृति सेनन के नेशनल अवॉर्ड लेते समय पहने गए कपड़ों की तुलना कर रहे हैं. कंगना ने हाल ही में राखी के एक विवादित विज्ञापन (जिसे बाद में हटा लिया गया था) में कृति सेनन की स्टाइलिंग की आलोचना की थी.

वायरल वीडियो के बाद छिड़ी बहस

सामने आए इन वीडियोज ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मौकों पर महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, इस पर कंगना की टिप्पणियों को उनके अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहने गए कपड़ों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए.

यह पुराना वीडियो 63वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का है, जहां कंगना को 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था. रक्षाबंधन के विज्ञापन में कृति के कपड़ों पर कंगना की आलोचना को लेकर चल रही बहस के बीच यह वीडियो अब वायरल हो गया है.

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इस कार्यक्रम में कंगना ने बेरूत के लेबनानी डिजाइनर जॉर्जेस चक्रा द्वारा डिजाइन किया गया पेस्टल पिंक ऑफ-शोल्डर गाउन पहना था.

सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

कई X यूजर्स ने कंगना और कृति के नेशनल अवॉर्ड लेते हुए वीडियोज़ को साथ-साथ शेयर किया और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मौकों पर महिलाओं के पहनावे पर एक्ट्रेस की टिप्पणियों पर सवाल उठाए.

एक यूजर ने लिखा, 'संस्कृति और पहनावे पर खुद को ज्ञान की देवी मानने वाली कंगना रनौत को पहले खुद पर नजर डालनी चाहिए.'

Kriti Senon vs Kangana Ranuat



Look and compare their dressing culture in front of Hon'ble President of India while receiveing the National Awards.



Actually BJP IT cell has made India authauthoritarian state, they are scared of th loss of their leader's power, so they want to… pic.twitter.com/Zxr7f72wrZ — ❤️ Priyanshi for RaGa❤️ Die hard Messi Fan (@RaGakiDeewani) August 26, 2026

एक अन्य यूजर ने दोनों एक्ट्रेस की नेशनल अवॉर्ड लेते हुए तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'कृति सेनन बनाम कंगना रनौत. नेशनल अवॉर्ड लेते समय भारत के माननीय राष्ट्रपति के सामने उनके पहनावे और संस्कृति की तुलना करें.'

एक अलग पोस्ट में कंगना, कृति, रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट और कीर्ति सुरेश जैसी एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड लेते हुए एक मोंटाज दिखाया गया. यूज़र ने लिखा, 'कृति सेनन से लेकर कीर्ति सुरेश तक, सभी ने नेशनल अवॉर्ड लेते समय साड़ी पहनी थी और फिर कंगना रनौत हैं.'

पोस्ट में यह भी कहा गया कि 'किसी भी आउटफिट में कोई बुराई नहीं है', लेकिन कंगना के रुख पर सवाल उठाया गया क्योंकि उन्होंने पहले दूसरी महिलाओं के कपड़ों की पसंद की आलोचना की थी.

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From Kriti Sanon to Keerthy Suresh, sarees were chosen while receiving National Awards.

Then there’s Kangana Ranaut 😭



Nothing wrong with any outfit, but given her obsession with policing women’s clothes, she’s hardly in a position to lecture others about dressing 🤡 pic.twitter.com/CvTGCN4OQ1 — СауравX (@HereToTroll72) August 26, 2026

हालांकि, कंगना ने भी पहले नेशनल अवॉर्ड लेते समय साड़ी पहनी थी. एक सोशल मीडिया यूजर ने 67वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात की ओर इशारा किया; इस समारोह में उन्हें 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ़ झांसी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था.

कंगना की आलोचना क्यों हो रही है?

यह वीडियो तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही कंगना ने कृति सेनन के रक्षा बंधन विज्ञापन पर अपनी टिप्पणी को लेकर हुई आलोचना पर जवाब दिया था.

कंगना ने GIVA कैंपेन में कृति की स्टाइलिंग की आलोचना की थी, खासकर भाई को राखी बांधते समय ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज पहनने के उनके फैसले पर सवाल उठाया था. उन्होंने पूछा था कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े त्योहारों में हिस्सा लेते समय महिलाएं दूसरे तरह के कपड़े क्यों नहीं चुन सकतीं.

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