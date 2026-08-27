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सचिन तेंदुलकर के घर सजा ओणम का खास जश्न... परिवार संग दिखा खूबसूरत अंदाज, टेबल के नीचे ‘बाउंसर’ ने लूटी महफिल

सचिन तेंदुलकर ने परिवार और दोस्तों के साथ ओणम का जश्न मनाया और इसकी प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. तस्वीर में शानदार दावत के बीच उनके पालतू डॉग बाउंसर ने टेबल के नीचे छिपकर फैन्स का ध्यान खींच लिया. सचिन ने बाउंसर को खोजने वालों के लिए अतिरिक्त मिठाई का मजेदार चैलेंज भी दिया.

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सचिन तेंदुलकर ने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया ओणम का जश्न, शेयर की खास तस्वीर (फोटो: @sachin_rt/X)
सचिन तेंदुलकर ने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया ओणम का जश्न, शेयर की खास तस्वीर (फोटो: @sachin_rt/X)

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने परिवार और दोस्तों के साथ ओणम का त्योहार खास अंदाज में मनाया. इस मौके की एक प्यारी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें पूरा परिवार शानदार दावत के लिए एक साथ नजर आया. हालांकि, तस्वीर में एक ऐसा मेहमान भी था, जिसने बिना सामने आए ही सबका ध्यान खींच लिया.

तस्वीर में सचिन तेंदुलकर परिवार और दोस्तों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. टेबल पर तरह-तरह के पकवान सजे हैं और पूरा माहौल बेहद खुशनुमा दिखाई दे रहा है. ओणम की इस खास दावत में परिवार के साथ दोस्तों की मौजूदगी ने जश्न को और यादगार बना दिया.

लेकिन तस्वीर की असली कहानी टेबल के नीचे छिपी थी. सचिन का पालतू डॉग ‘बाउंसर’ भी इस फैमिली सेलिब्रेशन का हिस्सा था, लेकिन उसने कैमरे के सामने आने की बजाय टेबल के नीचे अपनी जगह बना ली. सचिन ने इसी मजेदार अंदाज को पकड़ते हुए फैन्स के लिए तस्वीर को एक छोटे से चैलेंज में बदल दिया.

सचिन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह परिवार, खाने और अपने ‘फर’ वाले साथी के साथ जश्न मनाने में इतने व्यस्त थे कि इसके बारे में पहले पोस्ट नहीं कर पाए. उन्होंने फैन्स से बाउंसर को तस्वीर में खोजने को कहा और वादा किया कि सही जवाब देने वाले को मिठाई का एक अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा.

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सचिन की इस पोस्ट पर फैन्स ने भी खूब प्यार लुटाया. किसी ने मजाक में कहा कि पालतू जानवर अक्सर खाने के वक्त अपने मालिकों का साथ देने के लिए आसपास ही रहते हैं, जबकि दूसरे प्रशंसकों ने बाउंसर के अंदाज को ‘फैमिली, फीस्ट और फोर-लेग्ड गेस्ट’ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया.

कुल मिलाकर सचिन तेंदुलकर की ओणम की यह तस्वीर सिर्फ एक पारिवारिक जश्न की झलक नहीं थी, बल्कि उसमें छिपे बाउंसर ने इसे और भी प्यारा और मजेदार बना दिया.

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