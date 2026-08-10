'तारक मेहता' में एक्टिंग का सपना, घर से भागकर 900KM दूर मुंबई पहुंचा नाबालिग, प्रोड्यूसर असित मोदी का आया रिएक्शन

फेमस कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का जादू पिछले कई सालों से दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आई एक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया. एक्टर बनने और इस शो में रोल पाने की चाहत में एक 16 साल का नाबालिग लड़का अपने घर-परिवार को बिना कुछ बताए अकेले ही मुंबई चला आया. जब इस बात की जानकारी शो के मेकर्स तक पहुंची, तो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी का रिएक्शन आया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, छिंदवाड़ा का रहने वाला यह लड़का 6 अगस्त को दोपहर में स्कूल जाने के बहाने अपने घर से निकला था. लेकिन वह स्कूल जाने के बजाय सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया. वहां से उसने पहले नागपुर की ट्रेन पकड़ी और फिर नागपुर से मुंबई आने वाली ट्रेन में सवार हो गया. अगली सुबह मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पर उतरने के बाद वह सीधे फिल्म सिटी की तरफ बढ़ गया, ताकि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की टीम से मिलकर काम मांग सके.
फिल्म सिटी के पास मिला लड़का
जब गोरेगांव इलाके में गश्त कर रही पुलिस मोबाइल यूनिट को इस लड़के के बारे में भनक लगी, तो अधिकारियों ने तुरंत कदम उठाया. पुलिस टीम लड़के को आरे पुलिस स्टेशन ले आई. वहां जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने मासूमियत से बताया कि वह सिर्फ एक्टिंग करने और अपने पसंदीदा टीवी शो 'तारक मेहता...' में मौका पाने का सपना लेकर मुंबई आया था. पुलिस ने तुरंत छिंदवाड़ा में उसके परिवार से संपर्क साधा, जहां पता चला कि 6 अगस्त से ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसके बाद लड़के के पिता तुरंत मुंबई पहुंचे और पुलिस ने उसे सुरक्षित उसके माता-पिता के हवाले कर दिया.
असित कुमार मोदी का आया रिएक्शन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना पर रिएक्शन देते हुए प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने कहा कि युवाओं में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रति ऐसा जुनून देखना खुशी की बात है, लेकिन सपनों के पीछे भागते समय सावधानी और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा, 'सपना बड़ा देखो, अपने जुनून को फॉलो करो और उसके लिए जी-तोड़ मेहनत करो. लेकिन हमेशा याद रखो कि आपके सपने तक पहुंचने का सफर भी उतना ही मायने रखता है, जितना कि आपका सपना.'
असित मोदी ने युवा कलाकारों से अपील की कि वे अपने परिवार को अंधेरे में रखकर कभी भी इतना बड़ा जोखिम न उठाएं. उन्होंने कहा, 'आपकी पढ़ाई, आपकी सुरक्षा और आपके माता-पिता का भरोसा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. कभी भी कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी जान जोखिम में पड़े या आपके घरवाले किसी परेशानी में आ जाएं. अपने सपनों के बारे में हमेशा अपने माता-पिता से बात करें, उन्हें अपने फैसलों में शामिल करें और सही रास्तों से ही आगे बढ़ें.'
शो से जुड़ने का सही तरीका बताया
प्रोड्यूसर ने यह भी साफ किया कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने हमेशा नए और युवा कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका दिया है. उन्होंने कहा, 'जब सही तैयारी, सब्र और सही सोच का मेल होता है, तो हुनर को पहचान जरूर मिलती है. अगर आप हमारे शो के साथ काम करना चाहते हैं, तो कृपया अपने माता-पिता या अभिभावकों की मौजूदगी में हमारी ऑफिशियल कास्टिंग टीम से संपर्क करें. पढ़ाई करते रहें, नया सीखते रहें और सपने जरूर देखें, बस रास्ता सही होना चाहिए.'
बता दें कि साल 2008 में शुरू हुआ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है.