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लोकेशन भेजो, फिर गोलियां चलाओ, अंकित बालियान हत्याकांड में CCTV फुटेज ने खोला साजिश का नया चैप्टर

शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में हत्या से करीब दो घंटे पहले की कथित CCTV फुटेज सामने आने से जांच में नया मोड़ आया है. फुटेज में कुछ युवक मोबाइल का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं. दावा है कि अंकित की लोकेशन किसी दूसरे शख्स को भेजी जा रही थी. सोशल मीडिया पर कुछ युवकों के हत्या की जिम्मेदारी लेने का कथित वीडियो भी सामने आया है.

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अंकित बालियान हत्याकांड से 2 घंटे पहले CCTV में दिखे संदिग्ध. (Photo: ITG)
अंकित बालियान हत्याकांड से 2 घंटे पहले CCTV में दिखे संदिग्ध. (Photo: ITG)

शामली के अंकित बालियान हत्याकांड में नया ट्विस्ट सामने आया है. हत्या के बाद अब हत्या से करीब दो घंटे पहले की बताई जा रही CCTV फुटेज ने मामले की जांच को एक नया एंगल दे दिया है. सामने आई फुटेज में कुछ युवक इलाके में घूमते और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान अंकित बालियान की लोकेशन किसी दूसरे व्यक्ति को भेजी जा रही थी.

मामले में दो कथित वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या वीडियो में दिखाई दे रहे युवक वही लोग हैं, जो हत्या से पहले इलाके में मौजूद थे. क्या अंकित की लोकेशन किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाई जा रही थी. और क्या हत्या से पहले इलाके में मौजूदगी महज संयोग थी या इसके पीछे कोई योजना थी.

हत्या से पहले क्या कर रहे थे संदिग्ध

अंकित बालियान की हत्या के बाद घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस के कब्जे में लेने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि पुलिस ने कैमरों का DVR भी अपने कब्जे में लिया था. अब सामने आई फुटेज में दिखाई दे रहे युवकों को लेकर जांच का दायरा बढ़ गया है. फुटेज में युवक सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनमें कुछ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. दावा है कि मोबाइल के जरिए अंकित की लोकेशन किसी दूसरे व्यक्ति को भेजी जा रही थी.

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यहीं से जांच का सबसे अहम सवाल सामने आता है. क्या हत्या से पहले अंकित की रेकी की जा रही थी. अगर ऐसा था, तो मोबाइल के जरिए लोकेशन साझा करने की भूमिका क्या थी. इन सवालों का जवाब CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पुलिस की जांच से ही सामने आएगा. हालांकि, सामने आए वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि फुटेज में नजर आ रहे युवक वास्तव में अंकित हत्याकांड से जुड़े हैं या नहीं. उनकी पहचान और भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी.

सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी का दावा

मामले में सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो ने भी हलचल बढ़ा दी है. वीडियो में कुछ युवक अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करते नजर आ रहे हैं. अगर वीडियो असली साबित होता है और उसमें दिखाई दे रहे लोगों का हत्याकांड से संबंध सामने आता है, तो यह पुलिस के लिए अहम सुराग हो सकता है. लेकिन फिलहाल वीडियो की सत्यता और उसमें मौजूद लोगों के दावे की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के सामने अब इन कथित वीडियो और CCTV फुटेज को आपस में जोड़कर देखने की चुनौती है. जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि वीडियो में नजर आने वाले लोगों की पहचान क्या है और उनका अंकित बालियान से क्या संबंध है.

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तीन दिन बाद भी परिवार को इंतजार

अंकित बालियान की हत्या को तीन दिन बीत चुके हैं. परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहा है. अंकित के पिता सतवीर सिंह पुलिस की कार्रवाई से नाराज दिखाई दिए. उनका कहना है कि अभी तक हत्या के मामले में पुलिस कुछ नहीं कर पाई है. उन्होंने जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी नाराजगी जताई. दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे. लेकिन अब सामने आई कथित CCTV फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो ने जांच से जुड़े कुछ नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

क्या CCTV में दिख रहे युवक हत्या से पहले की साजिश का हिस्सा थे. क्या अंकित की लोकेशन किसी दूसरे व्यक्ति को भेजी गई थी. क्या सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला दावा सच है. इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच में मिलना बाकी है. अब निगाह इस बात पर है कि पुलिस CCTV फुटेज, DVR, मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो को जांच में किस तरह जोड़ती है. इन सुरागों से आरोपियों तक पहुंचने में कितनी मदद मिलती है और अंकित बालियान के परिवार को न्याय कब मिलता है.

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