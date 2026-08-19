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500 KG वजन और मौत के देवता का नाम... ऐसे बना मार्वल का 'थानोस'

मार्वल की सुपरहीरो फिल्मों में कई विलेन हुए हैं. लेकिन थानोस जैसा खतरनाक कोई नहीं था. वही थानोस जिसने सब ख़त्म कर दिया, एवेंजर्स को भी. लेकिन क्या आपको मालूम है कि मार्वल का सबसे खतरनाक किरदार का आइडिया एक क्लास में आया था. कैसे एक क्लासरूम से थानोस एवेंजर्स का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया. इस कहानी को जानिए...

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थानोस ने कैसे बनाई मार्वल में अपनी जगह.
थानोस ने कैसे बनाई मार्वल में अपनी जगह.

I will shred this universe down to its last atom and then…

मार्वल यूनिवर्स का सबसे यादगार विलेन. थानोस. यानी मृत्यु का देवता. इस कैरेक्टर के बनने की कहानी भी कमाल की है, क्यूंकि ये कैरेक्टर कॉमिक राइटर और आर्टिस्ट जिम स्टार्लिन की साइकोलॉजी की पढ़ाई और थेरेपी के दौर से निकला था. अवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर और एंडगेम में चुटकी बजाकर ब्रह्मांड की आधी आबादी खत्म करने वाले इस किरदार की जड़ एक ऐसी सोच में थी, जिसमें सीमित संसाधनों को बचाने के लिए आधी दुनिया मिटा देना ही रास्ता माना गया.

किस्सा यूं है कि 1970 के शुरुआती दशक में अमेरिका की नेवी से लौटने के बाद स्टार्लिन कॉलेज में साइकोलॉजी की क्लास ले रहे थे. वहीं उन्होंने ईरोस और थैनाटोस जैसे कांसेप्ट के बारे में सुना, ये एक ग्रीक कॉन्सेप्ट हैं. जो इंसान की जीने और मौत की तरफ जाने वाली प्रवृत्तियों से जुड़े थे. 

बस यहां से आइडिया आया और उन्होंने एक विशालकाय बैंगनी विलेन का शुरुआती स्केच बनाया और उसका नाम थानोस रखा. 1973 में ये किरदार आयरन मैन #55 में पहली बार दिखा और आगे चलकर मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन में गिना जाने लगा. क्यूंकि थानोस को गढ़ा भी ऐसा ही गया है, मार्वल के हिसाब से थानोस का वजन करीब 500 किग्रा. है, उसकी हाइट भी 6 फीट 7 इंच है. उसके पास मणियां हैं, जो उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती हैं.

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दरअसल, मार्वल कॉमिक्स ने स्टार्लिन को 1972 में काम पर रखा. उसके अगले ही साल उन्हें बड़ा ब्रेक मिला और आयरन मैन सीरीज के एक अंक को लिखने और डिजाइन करने का मौका मिला. यहां पर ही उन्होंने कमाल किया और थानोस लॉन्च कर दिया. थानोस का अपना एक कैरेक्टर है, उसकी डार्क पर्सनैलिटी ने लोगों को चौंका दिया. वह सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि दिमाग से भी बेहद खतरनाक और दार्शनिक सोच वाला विलेन था. यहीं से थानोस औपचारिक रूप से मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा बन गया.

क्लिक करें: कैसे बना था ब्लैक विडो का कैरेक्टर 

क्लिक करें: टॉम क्रूज़ क्यों नहीं बने आयरनमैन?

जब स्टार्लिन ने द इन्फिनिटी गॉन्टलेट (1991), द इन्फिनिटी वॉर (1992) और द इन्फिनिटी क्रूसेड (1993) जैसी बड़ी कहानियां लिखीं, जिन्होंने थानोस को फिर से मार्वल यूनिवर्स के प्रमुख विलेन के रूप में खड़ा कर दिया. बाद में स्टार्लिन का असर घटने के साथ कॉमिक्स में थानोस की मौजूदगी फिर कम हुई, लेकिन एनाइहिलेशन (2006–2007) में दिखने के बाद उसकी वापसी फिर मजबूत हुई. 

इसके बाद थानोस: द इन्फिनिटी रिवेलेशन (2014), थानोस: द इन्फिनिटी रिलेटिविटी (2015) और थानोस: द इन्फिनिटी फिनाले (2016) जैसी कहानियों में वो एक मार्वल के पक्के विलेन के रूप में सामने आया. कॉमिक्स के बाद थानोस की एंट्री एवेंजर्स की फिल्म सीरीज में भी हुई, जहां इस किरदार को Josh Brolin ने निभाया था.

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