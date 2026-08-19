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'राम मंदिर, कोडीन कांडी...', आजम खान पर ED की कार्रवाई से भड़के अखिलेश, जारी की BJP के ‘भ्रष्टाचार’ की लिस्ट

सपा नेता आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में हुई कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत हुई.

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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)

जेल में बंद समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान के 10 ठिकाने पर ईडी ने बुधवार को रेड की. यह रेड रामपुर , सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर हुई. जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई. इसको लेकर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और राज्य की योगी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए भाजपा शासन काल के भ्रष्ट कार्यों की एक लिस्ट जारी कर दी और कार्रवाई की मांग की है.

अखिलेश यादव ने एक्स पर एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी, स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी-साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के ख़िलाफ़ ED की छापेमारी कर रहे हैं. जिससे उनके 1-2% बचे हुए साम्प्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं. जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो आपराधिक कांडों में संलिप्त हैं.

अखिलेश यादव ने लिस्ट जारी करते हुए की कार्रवाई की मांग
- राम मंदिर के चोर 
- सत्ता सजातीय अपराधी
- ⁠कोडीन कांडी
- भाजपाकाल निर्मित बदहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
- भाजपाकाल निर्मित हिचकोले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
- ⁠भाजपाकाल निर्मित गड्ढायुक्त कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे
- ⁠⁠भाजपाकाल निर्मित दरारी ग्रीन कॉरीडोर
- ⁠भाजपाकाल निर्मित खटपट सड़कें
- भाजपाकाल निर्मित गिरते पुल 
- ⁠भाजपाकाल निर्मित ढहती टंकियां
- ⁠भाजपाकाल निर्मित टपकती छतें
- ⁠⁠भाजपाकाल निर्मित स्टेशन की दीवार
- ⁠भाजपा की सत्तावाले, दूसरे राज्यों तक में पकड़े जानेवाले भ्रष्ट पुलिसकर्मी
- ⁠महाकुंभ में 1 लाख डकार गये भाजपाई ठेकेदार
- ⁠स्मार्ट सिटी के नाम पर खरबों का खेल करनेवाले भाजपाई 
- ⁠अस्वीकृत भूमि पर अवैध निर्माण करनेवाले भाजपाई जन प्रतिनिधि
- ⁠ ⁠दुर्व्यवहार और दुर्वचनों पर प्रचार की पुताई करके 7000 करोड़ रुपए में हिस्सा बांट करनेवाले अधिकारी. 

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ईडी ने आजम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर की कार्रवाई
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के लखनऊ ज़ोनल ऑफ़िस ने आज आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में की गई.

यह जांच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के फंड को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए दूसरी जगह लगाने और बाद में उनके इस्तेमाल से जुड़ी है. जांच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच पैसों के लेन-देन का भी पता चला है. साथ ही सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने फंड को ट्रस्ट/यूनिवर्सिटी की तरफ़ मोड़ दिया, जिसमें भारी डोनेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है.

इस तलाशी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फ़ाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है, जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हैं. 

कांग्रेस ने कार्रवाई पर आजम का किया बचाव
कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर जेल में बंद खान को परेशान करने का आरोप लगाया. अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बुधवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर और दिल्ली के जामिया नगर में जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की.
 

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