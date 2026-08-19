OMG! यकीन नहीं हो रहा...एक ही बल्लेबाज को दो बार रवींद्र जडेजा ने किया OUT, फिर गॉल में हुआ जबरदस्त जश्न

गॉल टेस्ट के पांचवें दिन भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ जीत की तरफ कदम बढ़ा रही है. बुधवार यानी टेस्ट मैच के पांचवें दिन श्रीलंका की टीम 6 विकेट खोकर 176 रन बना चुकी है. वह अभी भी जीत से 197 रन पीछे है. श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा एक बार फिर बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. वह 65 रन बनाकर नाबाद है और श्रीलंका की तरफ से अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं.



श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुषा के बीच 95 रनों की मजबूत साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी थी. हालांकि, रवींद्र जडेजा ने धनंजय डी सिल्वा को आउट कर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को फिर जिंदा कर दिया.

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मैच के चौथे दिन जडेजा की एक जादुई गेंद ने धनंजय डी सिल्वा को पूरी तरह छकाया था. गेंद ने इतना शार्प टर्न लिया कि बल्ले का किनारा लेकर सीधे पहली स्लिप में चली गई. भारतीय टीम जश्न मनाने ही वाली थी कि अंपायर ने उसे नो-बॉल करार दे दिया.

India needed a way through, and Ravindra Jadeja found it. 🤩



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चौथे दिन जडेजा से हुई थी बड़ी गलती

ओवरस्टेपिंग की इस एक गलती ने धनंजय को जीवनदान दे दिया. ड्रेसिंग रूम में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया. गंभीर हमेशा से इंटरनेशनल क्रिकेट में नो-बॉल जैसी गलतियों के सख्त खिलाफ रहे हैं. इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए धनंजय ने फिफ्टी ठोक दी और भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए.

🚨Ravindra Jadeja’s No-Ball Turns Gambhir’s Celebration Into Heartbreak🚨



Ravindra Jadeja thought he had dismissed Dhananjaya de Silva after KL Rahul completed the catch, and Gautam Gambhir was visibly delighted.



But then came the heartbreak Jadeja had overstepped, and it was… pic.twitter.com/FbSG0mGhZq — Central Cricket (@arshdeep3444) August 18, 2026

एक ही खिलाड़ी को जडेजा ने दो बार किया आउट

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पांचवें दिन जब श्रीलंका को जीत के लिए 288 रनों की जरूरत थी तब धनंजय और दिनुषा की जोड़ी टीम इंडिया के लिए दीवार बन चुकी थी. भारत को हर हाल में एक विकेट की तलाश थी. जडेजा ने इस बार कोई गलती नहीं की. उन्होंने धनंजय को अपनी फिरकी में ऐसा फंसाया कि उन्हें पवेलियन का रास्ता देखना ही पड़ा.

धनंजय 59 रन बनाकर मानव सुथार को अपना कैच थमा बैठे. एक ही बल्लेबाज को मैच में दो बार आउट करने का नजारा देखने लायक था. विकेट लेते ही जडेजा का गुस्सा मैदान पर साफ दिखाई दे रहा था. उन्होंने दहाड़ते हुए ऐसा जश्न मनाया कि साथी खिलाड़ी दौड़कर उनसे लिपट गए.

जडेजा के इस जबरदस्त सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जडेजा के इस ब्रेकथ्रू ने भारत के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए. भारत की कोशिश अब दूसरे सेशन में श्रीलंका की टीम को ऑल आउट कर मुकाबले को जल्द से जल्द से जीतने की होगी.

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