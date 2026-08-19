इंश्योरेंस और सैलरी के अलावा अमेरिका में आर्मी के जवानों को और क्या-क्या मिलता है?

अमेरिका में सेना यानी यूएस आर्मी में नौकरी करना सिर्फ देश की सेवा करने तक सीमित नहीं है. वहां सेना में काम करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों को कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला ने अपने पति के साथ यूएस आर्मी में काम करने के तीन बड़े फायदे बताए हैं. हालांकि, इन सुविधाओं के लिए कुछ नियम और पात्रता शर्तें लागू होती हैं.

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महिला वीडियो में अपने पति के बैज दिखाते हुए बताती है कि यूएस आर्मी में काम करने के बाद सैनिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और घर खरीदने से जुड़ी कई सुविधाएं मिल सकती हैं. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

1. पढ़ाई के लिए मिल सकती है आर्थिक मदद

वीडियो में महिला का पहला दावा शिक्षा को लेकर है. उसके मुताबिक, यूएस आर्मी से जुड़े लोगों को पढ़ाई के लिए बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है. यानी अगर कोई सैनिक आगे पढ़ाई करना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसकी शिक्षा का खर्च उठाने में मदद मिल सकती है. यह सुविधा कॉलेज या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. इसके अलावा वीडियो में यह भी बताया गया है कि पढ़ाई के दौरान हर महीने करीब 1,000 डॉलर तक की मदद मिल सकती है.

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हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर सैनिक को बिल्कुल एक जैसी रकम या सुविधा नहीं मिलती. यह सेवा की अवधि, पात्रता और चुने गए शिक्षा कार्यक्रम पर निर्भर कर सकती है.

2. स्वास्थ्य सेवाओं में भी मिलती है मदद

दूसरा बड़ा फायदा स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा बताया गया है. वीडियो के मुताबिक, पात्र पूर्व सैनिकों को Department of Veterans Affairs के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं. इसका मतलब यह है कि सेना में सेवा दे चुके लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता मिल सकती है. कई मामलों में यह सुविधा लंबे समय तक उपलब्ध रह सकती है.

लेकिन यहां भी यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर तरह का इलाज हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह मुफ्त होता है. सुविधा का स्तर और भुगतान सेवा रिकॉर्ड, पात्रता और इलाज की स्थिति पर निर्भर करता है.

3. घर खरीदने में भी मिलती है खास सुविधा

वीडियो में तीसरा फायदा घर खरीदने से जुड़ा बताया गया है. अमेरिका में पात्र सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए VA home loan जैसी सुविधा उपलब्ध है. इसकी सबसे खास बात यह है कि पात्र व्यक्ति को सामान्य होम लोन की तरह हमेशा 20 प्रतिशत डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती. कई VA-backed loans में जीरो डाउन पेमेंट के साथ घर खरीदना संभव हो सकता है.

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यही वजह है कि वीडियो में महिला इसे घर खरीदने का बड़ा फायदा बताती है. उसने दावा किया कि सिर्फ कुछ जरूरी कागजी खर्च देकर घर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. हालांकि, असल में घर खरीदते समय सिर्फ कागजी फीस ही खर्च नहीं होती. लोन की शर्तों, क्लोजिंग कॉस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरी फीस का भी खर्च हो सकता है. इसलिए किसी भी वायरल वीडियो के दावे को देखकर सीधे फैसला लेने के बजाय आधिकारिक नियमों की जांच करना जरूरी है.

क्या सच में इतने फायदे मिलते हैं?

यूएस आर्मी में सेवा करने वाले सैनिकों और पात्र वेटेरन को अमेरिका में कई महत्वपूर्ण बेनेफिट्स मिलते हैं. इनमें शिक्षा के लिए सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और घर खरीदने के लिए VA loan जैसी सुविधाएं शामिल हैं. लेकिन इन सुविधाओं की रकम और नियम हर व्यक्ति के लिए एक जैसे नहीं होते. सेवा की अवधि, डिस्चार्ज स्टेटस, पात्रता और इस्तेमाल की जा रही योजना के आधार पर फायदे बदल सकते हैं.

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