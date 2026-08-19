scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिजिटल अरेस्ट कर 1.43 करोड़ की ठगी, पटना में साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 लाख फ्रीज, 78 लाख निकाले

बिहार की राजधानी पटना में डिजिटल अरेस्ट कर 1.43 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने राघोपुर से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ठगी के 1.05 करोड़ रुपये उसके और साथी के जॉइंट अकाउंट में पहुंचे थे. इनमें 78 लाख रुपये निकाल लिए गए, जबकि 27 लाख रुपये पुलिस ने फ्रीज करा दिए.

Advertisement
X
साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी (photo ITG)
साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी (photo ITG)

पटना के बिहटा में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1.43 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की गई. इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी बिहटा क्षेत्र के राघोपुर स्थित एसएस कॉलोनी से हुई. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है.

पुलिस ने बताया कि ठगी की रकम में से 1.05 करोड़ रुपये आर्यन कुमार और उमेश सिंह के जॉइंट बैंक अकाउंट में भेजे गए थे. इस रकम में से करीब 78 लाख रुपये निकाले जा चुके थे. जबकि 27 लाख रुपये खाते में बचे थे. पुलिस ने खाते में बचे 27 लाख रुपयों को फ्रीज करा दिया है.

दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 17 अगस्त को NCRP पोर्टल के जरिए पुलिस को शिकायत मिली थी. इसमें बताया गया कि एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की गई है. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

Cyber fraud master mind
1 घंटे में 1,754 खातों में टिका देता था साइबर ठगी का पैसा
Cyber fraud
Rapido चालक ने किराए पर दिया बैंक खाता, मिलते थे 3 हजार, फिर गिरफ्तार
ठगों ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर खुलवाया था अकाउंट. (Photo: Screengrab)
30 फीसदी PROFIT का लालच, खाते में दिखे 2.5 करोड़, ठग लिए 36 लाख
अंग्रेजी स्क्रिप्ट से करते थे प्रैक्टिस.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
FBI अधिकारी बनकर विदेशियों से ठगते थे लाखों डॉलर, 3 इंजीनियर गिरफ्तार
Cyber Crime Syndicate busted by Delhi Police
मुंबई में करोड़ों की धोखाधड़ी, दिल्ली में गिरफ्तारी... साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़
Mobile phones, four SIM cards, a cheque book, a passbook, and an ATM card were recovered.
पुलिस ने दो मोबाइल, चार सिम, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किया. (PHOTO: ITG)

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम का एक हिस्सा बिहटा के राघोपुर निवासी आर्यन कुमार और उमेश सिंह के जॉइंट बैंक अकाउंट में पहुंचा था. इसके बाद पुलिस टीम ने अकाउंट और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Rapido चलाने वाले ने किराए पर दिया बैंक खाता, मिलते थे 3 हजार रुपये, उसी से हुई 25 करोड़ की साइबर ठगी

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड की जांच की जा रही है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एटीएम कार्ड से ही रकम निकली गई है. पुलिस बरामद मोबाइल और सिम की जांच के साथ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे साइबर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि खाते से करीब 78 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं, जबकि करीब 27 लाख रुपये अभी खाते में बचे थे. पुलिस ने तुरंत बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दिया, ताकि बची हुई रकम को निकाला न जा सके.

अब पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. बरामद मोबाइल और सिम कार्ड की जांच के जरिए साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में भेजी गई और इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    चांद पर स्पेसएक्स के रॉकेट का क्रैश, नासा ने दिखाई 60 फीट के गड्ढे की पहली साफ तस्वीर |
    मायावती ने तय किया सतीश चंद्र मिश्रा के लिए यूपी चुनाव में नया रोल |
    500 KG वजन और मौत के देवता का नाम... ऐसे बना मार्वल का 'थानोस' |
    OMG! यकीन नहीं हो रहा...एक ही बल्लेबाज को दो बार रवींद्र जडेजा ने किया OUT, फिर गॉल में हुआ जबरदस्त जश्न |
    'राम मंदिर, कोडीन कांडी...', आजम खान पर ED की कार्रवाई से भड़के अखिलेश, जारी की BJP के ‘भ्रष्टाचार’ की लिस्ट |
    लुधियाना के पिज्जा आउटलेट पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, किस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी? |
    पश्चिम बंगाल के 'वाटर बॉय' इकबाल के इलाज के लिए अनंत अंबानी आए आगे |
    2 महीने में ही मनाली से दिल्ली लौट आया कंटेंट क्रिएटर, बताया पहाड़ों में रहने का असली सच,1 महीने में खर्च हुए इतने रुपये |
    Credit Card Trap: सिर्फ 46 पैसे कम थे.. नहीं भर पाया क्रेडिट कार्ड बिल, लगी 2600% लेट फीस |
    AK47 जैसे हथियारों को दिल्ली पुलिस ने किया नष्ट, नरेला में गड्ढा खोदकर किया तबाह
    Advertisement