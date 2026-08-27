... तो माइकल जैक्सन होते स्पाइडरमैन! मार्वल को खरीदने की हुई थी बात, ऐसे टूटी डील

सोचिए माइकल जैक्सन अगर स्पाइडरमैन होते तो कैसा होता? ये कोई अटपटा सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा वक्त था जब ये हक़ीकत होने वाला था क्यूंकि माइकल जैक्सन स्पाइडरमैन किरदार के इतने दीवाने थे कि वो इसे निभाने के लिए मार्वल को खरीदने के लिए तैयार हो गए थे.

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दरअसल जिस वक्त 1990 के दशक के बीच मार्वल अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था. कॉमिक्स की बिक्री में गिरावट और कारोबारी परेशानियों के बाद कंपनी ने 1996 में बैंकक्रप्सी के लिए फाइल किया था. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से उसका शेयर हट चुका था, जबकि टेलीविजन और लाइसेंसिंग कारोबार भी कमजोर पड़ गया था. 1998 में कंपनी का टॉय बिज के साथ विलय हुआ, जिसने मार्वल को टिके रहने में मदद की.

इसी दौरान माइकल जैक्सन की एंट्री हुई. जब गायक ने मार्वल के साथ संभावित सौदे पर बातचीत शुरू की.

माइकल जैक्सन के भतीजे ताज जैक्सन ने एक इंटरव्यू में इसका ज़िक्र किया था. उन्होंने कहा कि माइकल ये काम स्टेन ली के साथ करना चाहते थे और इस पर बातचीत चल रही थी. ताज जैक्सन के मुताबिक, बाद में यह नहीं हो सका, वजह उन्हें नहीं पता, लेकिन वे इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि स्पाइडर-मैन के अलावा माइकल जैक्सन बड़े मार्वल प्रशंसक थे, उन्हें सभी किरदारों की जानकारी थी, और वह शायद खुद स्पाइडर-मैन भी बनना चाहते थे.

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माइकल ने स्टेन ली से किया था संपर्क

वैसे बाद में स्टेन ली ने भी इस कहानी की पुष्टि की. माइकल जैक्सन की मौत के बाद स्टेन ली ने कुछ इंटरव्यूज़ में इसका ज़िक्र किया था, हालांकि उनका कहना था कि वो ये नहीं जानते थे कि माइकल जैक्सन फिल्म बनाना चाहते हैं या फिल्म में किरदार निभाना चाहते हैं. माइकल जैक्सन उनके पास इसलिए आए थे, क्यूंकि कैरेक्टर तो उन्होंने ही बनाए थे और माइकल जैक्सन को लगता था कि राइट्स वही दिलवा सकते हैं, लेकिन स्टेन ली ने उन्हें कहा था कि सभी राइट्स मार्वल के पास हैं.

माइकल जैक्सन ने एक कोशिश ये भी की थी कि सिर्फ स्पाइडरमैन को मार्वल से हटकर खरीद लिया जाए. आखिरकार यह सौदा नहीं हुआ और मार्वल एक अलग रास्ते पर चला गया. कंपनी की फिल्मी वापसी 1998 में ब्लेड और 2000 में एक्स-मेन से शुरू हुई. इसके बाद 2002 में सैम राइमी की स्पाइडर-मैन आई, जिसमें पीटर पार्कर की भूमिका टोबी मग्वायर ने निभाई. उस समय माइकल जैक्सन 40s में थे, जबकि मग्वायर 26 साल के थे और किरदार के कहीं ज्यादा युवा रूप को निभा रहे थे.

माइकल जैक्सन लंबे समय से फिल्म निर्माण में दिलचस्पी दिखाते रहे थे. मूनवॉकर, कैप्टन ईओ और जॉन लैंडिस, मार्टिन स्कॉर्सेसी और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला जैसे फिल्मकारों के साथ बने उनके भव्य म्यूजिक वीडियो इस रुचि की मिसाल थे. सुपरहीरो फिल्मों में आने की उनकी इच्छा भी उसी दिलचस्पी का विस्तार थी, लेकिन यह सपना कभी हकीकत नहीं बन सका.

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