'लिखती कुछ हूं, शूट कुछ और करती हूं', बोलीं टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास, वीडियो वायरल

सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. एक तरफ जहां फिल्म की कमजोर कहानी को लेकर लोग अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर गीतू मोहनदास का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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साल 2021 के इस इंटरव्यू में गीतू ने जिस तरह से अपनी राइटिंग प्रोसेस और फिल्म मेकिंग के तरीके पर बात की थी, उसे अब लोग 'टॉक्सिक' के लचर डायरेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं और मेकर्स को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

गीतू मोहनदास ने क्या कहा?

साल 2021 में 'फिल्म कम्पेनियन' को दिए एक इंटरव्यू में गीतू मोहनदास ने बताया था कि उनके लिखने का तरीका काफी अनिश्चित होता है. उन्होंने कहा था, 'मुझे लिखते समय पता नहीं होता कि मैं किस दिशा में जा रही हूं. जब स्क्रिप्ट पर आपके साथ एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, तो स्थिति अजीब हो सकती है क्योंकि वे बस आलोचना करके जा सकते हैं. मेरा तरीका काफी अलग है और मैं बहुत बाद में किसी नतीजे पर पहुंचती हूं.' उन्होंने यह भी साफ किया था कि उनके लिए कहानी की शुरुआत, बीच का हिस्सा या अंत पहले से तय नहीं होता.

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'टॉक्सिक' को लेकर बात करते हुए गीतू ने इसे 'महिला नजरिए वाला गैंगस्टर ड्रामा' बताया था. उन्होंने पहली बार एक 'राइटर रूम' बनाकर काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा था, 'अपनी अगली फिल्म के लिए मैंने पहली बार राइटर रूम बनाया है और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर उम्मीद छोड़ दी है. अगर आप आगे नहीं बढ़ते, तो बोर हो जाते हैं. मैं कुछ लिखती हूं, कुछ और शूट करती हूं, कुछ और एडिट करती हूं और फिर फिल्म रिलीज होती है. मैं कभी स्क्रिप्ट पर टिकी नहीं रहती. जब मैं प्रोड्यूसर्स से मिलती हूं, तो उनसे बस एक ही बात कहती हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपको वह पर्दे पर नहीं मिलेगा.'

KVN Productions should have listened to this disclaimer.



Pun by @coachravindrak - #ToxicTheMovie 😊 pic.twitter.com/QZKgvSREjo — Parth Chaturvedi (@_mrchaturvedi) August 27, 2026

इंटरनेट पर 'Toxic' को लेकर पहले से ही ट्रोलिंग और मीम्स चल रहे थे, और गीतू का यह बयान सामने आने के बाद लोगों को और भी मजा आ गया. एक X (पहले ट्विटर) यूजर ने प्रोड्यूसर का ज़िक्र करते हुए लिखा, 'KVN प्रोडक्शन्स को यह डिस्क्लेमर सुन लेना चाहिए था.' वहीं एक यूजर ने इसे 'Toxic: The Torture. Director's cut. 70mm Imax' कहा.

एक X यूजर ने लिखा, 'शायद इसी वजह से #Toxic को इतनी मिले-जुले रिएक्शन मिले. जाहिर है, ऐसी क्रिएटिव आजादी के अपने जोखिम होते हैं और #Toxic इसका एक उदाहरण लगती है.' वहीं एक और यूजर ने कहा, 'इसीलिए फिल्म में चीजें पुरानी लगती हैं क्योंकि आपके पास अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई साफ सोच या विजन नहीं है. स्क्रीन पर आपकी विजन की कमी साफ दिखती है और आप इसका दिखावा कर रहे हैं? वाह!'

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हालांकि, कुछ लोगों ने गीतू का बचाव भी किया और कहा कि कई डायरेक्टर इसी तरह काम करते हैं. एक X यूजर ने बचाव करते हुए कहा, 'बहुत से डायरेक्टर स्क्रिप्ट पर पूरी तरह टिके नहीं रहते, फिर भी वे अपना काम पूरा करते हैं. लेकिन उन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है.'

पहले दिन छापे 150 करोड़

Toxic में यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत हैं. फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में ₹150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. हालांकि दूसरे दिन फिल्म की कमाई पर काफी असर पड़ा है.

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