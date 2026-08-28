मकान के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबे भाई-बहन, पानी में तैरती चप्पलें देख पिता का कांप उठा कलेजा

जयपुर में हुई बारिश के बाद जमा पानी एक परिवार के लिए ऐसा मातम लेकर आया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जयसिंहपुरा खोर के सड़वा इलाके में निर्माणाधीन मकान के लिए गड्ढा खोदा गया था. इसमें पानी भर गया था. इसी गड्ढे में डूबने से दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई. बहन 11 साल की है और भाई 7 साल का है.

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दोनों पानी से भरे करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में डूब गए. पिता लियाकत हुसैन काम पर जा रहे थे. घर से करीब 200 मीटर दूर उन्हें लोगों की भीड़ दिखाई दी. वह भीड़ के पास पहुंचे तो उनकी नजर पानी में तैरती चप्पलों पर पड़ी. चप्पलें देखते ही उन्हें अनहोनी का अंदेशा हो गया.

उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि ये तो मेरे बच्चे हैं... इसके बाद पिता खुद पानी से भरे गड्ढे में उतर गए. आसपास मौजूद लोगों की मदद से दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया. दोनों बच्चे करीब आधे घंटे तक पानी और दलदल में फंसे रहे. उन्हें आनन-फानन में जेके लोन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

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बुधवार को हुई बारिश के बाद निर्माणाधीन मकान के कॉलम के लिए जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया था. गड्ढा करीब पांच फीट गहरा था. पानी में मिट्टी घुलने की वजह से वहां दलदल जैसी स्थिति बन गई थी.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाके में खुले पड़े इस गड्ढे के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. न तो मजबूत सुरक्षा घेरा था और न ही बारिश के बाद गड्ढे में जमा पानी को लेकर कोई बचाव की व्यवस्था थी. लियाकत हुसैन मूल रूप से बरेली के रहने वाले हैं. परिवार के दो ही बच्चे थे. दोनों की मौत की खबर घर पहुंची तो मां रजिया बेसुध हो गईं. जिस घर में कुछ देर पहले तक बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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