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एक फैन ने बनाया था स्पाइडरमैन का ये अवतार, मार्वल ने सिर्फ 220 डॉलर में खरीदा

स्पाइडरमैन को ओरिजनल अवतार में तो सभी ने देखा है, लेकिन ब्लैकसूट वाला स्पाडइरमैन और भी अपग्रेडेड था. कमाल की बात ये है कि ये आइडिया किसी बड़े राइटर या फिल्ममेकर का नहीं बल्कि एक फैन का था, जिसे मार्वल ने अपना लिया था.

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स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट से ही वेनम के लिए आइडिया मिला था.
स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट से ही वेनम के लिए आइडिया मिला था.

मार्वल की फिल्मों का डिजाइन, प्रोडक्शन और पूरा आउटपुट देखकर हमें लगता है कि इसमें कितनी मेहनत, पैसा और समय लगा होगा. लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, क्यूंकि अगर क्या हो कि आपको मालूम चले कि मार्वल के सबसे बड़े स्टार स्पाइडरमैन की एक ड्रेस को तो फैन ने ही डिजाइन कर दिया था. और इतने बड़े काम के लिए उसे सिर्फ 220 डॉलर ही मिले.

दरअसल, मार्वल शुरुआती दौर में कई तरह के कॉम्पिटिशन भी करवाता था, ताकि फैन्स के साथ एक संवाद बना रहे. इसी कड़ी में 1982 की एक प्रतियोगिता आई, जिसमें रैंडी शुएलर स्टार बन गए. तब 22 साल के शुएलर ने स्पाइडर मैन के लिए काले और लाल रंग का एक नया सूट सुझाया था. यानी स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट किसी और ने नहीं बल्कि एक फैन ने डिज़ाइन किया था. 

यही वो बुनियादी सोच थी, जिसे आगे चलकर मार्वल ने खरीदा और जिसने बाद में वेनम की दिशा तय की. ये बात सामने आती है कि यही फैन आइडिया आगे चलकर मशहूर एलियन सिम्बायोट वेनम में बदला और ग्लोबल रेवेन्यू में बिलियन्स लेकर आया.

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रैंडी का ओरिजनल आइडिया क्या था? 

हुआ यूं था कि उस वक्त मार्वल ने नए लेखक और कलाकारों के लिए एक प्रतियोगिता रखी थी. इसमें किरदारों और स्थापित कहानियों से जुड़े आइडिया मांगे गए थे. कुछ ही सुझाव चुने गए और उनमें शुएलर का आइडिया भी शामिल था.

शुएलर ने स्पाइडर मैन के लिए ऐसा काला और लाल सूट सुझाया था, जो छिपकर काम करने के लिहाज से बेहतर और ज्यादा सलीकेदार हो. उन्होंने सुझाव दिया था कि यह सूट द वास्प यानी डिजाइनर जेनेट वैन डाइन और रीड रिचर्ड्स मिलकर बनाएं. 

रीड रिचर्ड्स वही सूट बनाते थे, जिनमें फैंटास्टिक फोर के लिए अनस्टेबल मॉलेक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया था. इस सोच के हिसाब से स्पाइडर मैन का बार-बार फटने वाला घर पर बना सूट अब नहीं रहेगा और उसकी जगह ऐसा आधुनिक सूट आएगा, जो खुद को ठीक भी कर सके.

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मार्वल को सूट का ये आइडिया बहुत पसंद आया, हालांकि उस वक्त यह आज वाले वेनम जैसा नहीं था. कंपनी ने इसे करीब $220 में एक नए प्रोजेक्ट के लिए खरीद लिया. उस दौर में मार्वल अलग-अलग कलेक्टिबल्स और स्पाइडर मैन फिगर्स बेचने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए उसने अपने किरदारों को एक ही मंच पर लाने के लिए 'सीक्रेट वॉर्स' जैसा नया इवेंट बनाया.

शुएलर ने 2007 में सीबीआर से कहा था कि शुरुआती ’80s में मार्वल ने नए लेखक और कलाकारों के लिए प्रतियोगिता चलाई थी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वह स्पाइडी के लंबे समय से प्रशंसक थे और कॉमिक दुनिया में बड़ा करने के सपने देखते थे. 

उनके मुताबिक, उन्होंने सोचा कि अगर स्पाइडी को अपनी ताकत और अपना लुक दोनों अपग्रेड करने पड़ें तो यह दिलचस्प होगा. इसी वजह से उन्होंने ऐसा नया सूट सोचा, जिसे रीड रिचर्ड्स ने फैंटास्टिक फोर वाले अनस्टेबल मॉलेक्यूल्स से बनाया हो.


 The History of Spider-Man's Black Suit

ब्लैक सूट की असली ताकत क्या थी?

ब्लैक सूट को लेकर शुएलर ने ये भी कहा था कि उनकी मूल सोच में ये अनस्टेबल मॉलेक्यूल्स पीटर के पोर्स में बह जाएं और उसे दीवारों से और बेहतर चिपकने दें. उन्होंने कहा था कि उनकी शुरुआती कल्पना में उसकी चिपकने की ताकत 25% तक बढ़ सकती थी. उन्होंने इस सूट को मूल पोशाक का एक स्टेल्थ रूप बताया था, जो पूरी तरह जेट ब्लैक हो ताकि वह परछाइयों में घुल जाए.

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इस सूट में सबसे साफ जो चीज दिखेगी, वह सीने पर बना ब्लड रेड स्पाइडर एम्बलम होगा. उन्होंने यह भी जोड़ा था कि उनकी डिजाइन में स्पाइडर का निशान सफेद नहीं, लाल था. साथ ही उन्होंने मूल डिटको डिजाइन की तरह बाजुओं के नीचे जाल जैसी बनावट भी दी थी.

इस मशहूर सूट के सिनेमाई रूप को स्क्रीन पर पहली बड़ी एंट्री से पहले पर्दे के पीछे सावधानी से तैयार किया गया था. कुल मिलाकर, 1982 की एक प्रतियोगिता में भेजा गया रैंडी शुएलर का सूट आइडिया पहले मार्वल ने $220 में खरीदा, फिर वही आगे चलकर स्पाइडर मैन की ब्लैक सूट कहानी और वेनम से जुड़ गया.

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