Duleep Trophy: 'वैभव को तुरंत टेस्ट टीम में लाओ', सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने उड़ाए फैन्स के होश, क्या बन पाएंगे अगला सहवाग?

भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. वैभव लगातार अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीतने का काम कर रहे हैं. हर मैच के साथ वैभव की फैन फॉलोइंग में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

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हाल ही में दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की तरफ से खेलते हुए वैभव ने तूफानी बैटिंग कर सबको हैरान कर दिया. इस पारी को देखने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई बस उन्हीं की बात कर रहा है. वैभव की शानदार पारी को देखकर क्रिकेट फैन्स अब मांग कर रहे हैं कि वैभव को सीधा टीम इंडिया की टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए.

सेंट्रल जोन के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने शुरुआत से ही गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू कर दी. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. अर्धशतक तक पहुंचने में उन्होंने 3 लंबे छक्के और 5 शानदार चौके जड़े. इसी के साथ वह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में फिफ्टी जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं.

सिर्फ 8 रन से चूके शतक

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वैभव का बल्ला अर्धशतक के बाद भी नहीं रुका. उन्होंने कुल 81 गेंदों का सामना किया और 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल डाली. हालांकि, वह अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर रह गए और आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे. इससे पहले वाले मैच में उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके थे.

- T20 ✅

- ODI ✅

- Test ✅



LADIES & GENTLEMEN MEET NEW ALL FORMAT SUPERSTAR OF TEAM INDIA - VAIBHAV SURYAVANSHI 🇮🇳 pic.twitter.com/2WcR6cowrn — Sam (@cricsam02) August 31, 2026

क्या टेस्ट टीम में होगी एंट्री?

इतनी कम उम्र में इस तरह का बेखौफ खेल देखकर फैन्स हैरान हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि इसे टेस्ट टीम में लाओ. भले ही वैभव के पास अभी रेड बॉल से खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से टेस्ट फॉर्मेट में भी तेज और आक्रामक बैटिंग की है, उससे उन्होंने खुद की काबिलियत को एक बार फिर से साबित किया है.

100-run stand 🙌



Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran with a solid opening stand so far 🤝



Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/7eVSb3iuPU — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 31, 2026

भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग तेज तर्रार पारियों से फैन्स का ध्यान खींच लेते थे. अगर वैभव को टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो आने वाले समय में सहवाग की तरह बड़ी-बड़ी पारियां खेल सकते हैं. सहवाग ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ टेस्ट फॉर्मेट में 300 से अधिक रनों की पारी खेलकर अपनी एक अगल पहचान बनाई थी.

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