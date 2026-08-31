Rule Change 1st September: कुछ घंटे बाद देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, रसोई से लेकर आपकी जेब तक असर

आज अगस्त महीने का आखिरी दिन है और कुछ घंटों के बाद तमाम बड़े बदलावों के साथ सितंबर का महीना (Rule Change From 1st September) दस्तक देगा. 1 सितंबर से ये जो बदलाव देश में लागू होने जा रहे हैं, वो आपके घर की रसोई से लेकर एयरपोर्ट तक पर असर डालने वाले हैं. कहीं राहत भरा चेंज देखने को मिलेगा, तो कहीं बड़ा झटका लगने वाला है. पहली तारीख से होने वाले इन बदलावों में प्रमुख तौर पर जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें (LPG Cylinder Price) जारी करेंगी, तो वहीं भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए भी नियम बदलने वाला है. यही नहीं दूध की कीमत से लेकर कारों के दाम (Car Price Hike) तक बड़ा झटका भी लगने वाला है.

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1- LPG सिलेंडर के बदलेंगे दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को सुबह-सुबह एलपीजी की संशोधित नई कीमतें जारी करती हैं. ऐसे में 1 सितंबर को भी सरकार एलपीजी गैस प्रोवाइडर कंपनियों LPG Cylinder New Price अपडेट करेंगी. इनमें होने वाली किसी कटौती या बढ़ोतरी का सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ेगा. बता दें कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में बीते महीने की शुरुआत में बड़ा बदलाव देखने को मिला था और ये सस्ता कर दिया गया था, लेकिन घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें यथावत रखी गई थीं.

2- हवाई सफर पर असर डालेगा ये चेंज

सितंबर महीने की शुरुआत में होने वाला दूसरा बड़ा बदलाव सीधे आपके हवाई सफर पर होने वाले खर्च पर असर डालने वाला साबित होगा. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां न सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं, बल्कि हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में बदलाव (ATF Price) करती हैं और इनमें होने वाली कटौती-बढ़ोतरी का असर एयर टिकट प्राइस पर देखने को मिल सकता है.

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3- ये कारें खरीदना पड़ेगा महंगा

सितंबर में तीसरा बदलाव कार खरीदने का प्लान बना रहे लोंगो पर असर डालेगा. दरअसल, कार का शौकीनों को झटका लगने वाला है, क्योंकि 1 सितंबर 2026 से टाटा और हुंडई की कारें महंगी (Car Price Hike From 1st September) होने वाली है. का ऐलान किया है. जहां एक ओर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड महीने के पहले दिन से अपनी सभी वैरिएंट की कारों और एसयूवी की कीमतों में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी (Tata Car Price Hike) करने वाली है. तो वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम में इस साल की तीसरी बढ़ोतरी (Hyundai Car Price Hike) का ऐलान किया है.

4- मुंबई में दूध की कीमतें बढ़ेंगी

सितंबर के महीने की शुरुआत मुंबई के लोगों पर महंगाई के अटैक के साथ होने वाली है. दरअसल, पहली तारीख से यहां दूध महंगा हो जाएगा. हालांकि, पैकेट वाले दूध के दाम नहीं बदलेंगे, बल्कि तबेला वाले दूध की कीमतों में तगड़ा इजाफा होगा. Mumbai में इस दूध की कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ने जा रही है और इस Milk Price Hike के बाद 93 रुपये प्रति लीटर में मिलने वाला तबेला दूध 102 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा. दूध कारोबारियों का कहना है कि दूध के दाम में यह बढ़ोतरी पशु चारा की लागत में लगातार वृद्धि और अन्य होने वाले खर्च में इजाफे के चलते की जा रही है.

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5- विदेश यात्रा के दौरान ये राहत

1 सितंबर से देश में लागू होने वाले Rule Change में पांचवां बदलाव आपकी विदेश यात्रा से जुड़ा है और ये राहत भरा चेंज है. रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों को पहली तारीख से इमिग्रेशन काउंटर पर अब बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे.

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