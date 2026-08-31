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Aloo Tikki Recipes: आलू टिक्की के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये 6 वैरायटी, हर एक का स्वाद है लाजवाब

Aloo Tikki Recipes: आलू टिक्की का चटपटा स्वाद शायद ही किसी को पसंद न हो. अगर आप शाम के नाश्ते में कुछ टेस्टी और अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आलू टिक्की की ये 6 वैरायटी ट्राई कर सकते हैं. चाट से लेकर छोले और पनीर स्टफ्ड टिक्की तक, हर एक का स्वाद आपको बेहद पसंद आएगा.

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घर पर आसानी से बनाएं ये 6 तरह की आलू टिक्की (Photo-ITG)
घर पर आसानी से बनाएं ये 6 तरह की आलू टिक्की (Photo-ITG)

Aloo Tikki Recipes: आलू टिक्की का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम आलू की टिक्की भारत की पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है. इसे अलग-अलग जगहों पर कई तरह से बनाया और परोसा जाता है. कहीं इसे चटनी, दही और सेव के साथ चाट के रूप में खाया जाता है तो कहीं छोले या मटर की ग्रेवी के साथ इसका स्वाद बढ़ाया जाता है. आज हम आपको आलू टिक्की को अलग-अलग तरीके से बनाने के आसान तरीके बताएंगे, जिन्हें आप शाम के नाश्ते में बनाकर ट्राई कर सकते हैं.

1. आलू टिक्की चाट
आलू टिक्की चाट सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है. इसमें कुरकुरी आलू टिक्की के ऊपर दही, इमली की मीठी-खट्टी चटनी, हरी चटनी, सेव और चाट मसाला डाला जाता है. इसका स्वाद मीठा, खट्टा, तीखा और कुरकुरा होता है जो इसे बेहद टेस्टी बनाता है.

2. छोले आलू टिक्की
छोले आलू टिक्की दिल्ली की मशहूर स्ट्रीट फूड है. इसमें कुरकुरी आलू टिक्की के ऊपर मसालेदार छोले डाले जाते हैं. इसके बाद हरी और इमली की चटनी, प्याज, धनिया और दूसरे मसालों से इसे गार्निश किया जाता है. इसका स्वाद काफी चटपटा और मसालेदार होता है.

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3. मटर आलू टिक्की
मटर आलू टिक्की लखनऊ स्टाइल की मशहूर डिश मानी जाती है. इसमें कुरकुरी आलू टिक्की के साथ मसालेदार सफेद मटर की ग्रेवी परोसी जाती है. मटर की ग्रेवी टिक्की के स्वाद को और बढ़ा देती है. अगर आपको मसालेदार और चटपटा खाना पसंद है तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं.

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4. दही आलू टिक्की
अगर आपको चटपटी टिक्की के साथ ठंडा और क्रीमी स्वाद पसंद है तो दही आलू टिक्की अच्छा ऑप्शन है. इसमें गर्म और कुरकुरी टिक्की के ऊपर ठंडा दही, मीठी-खट्टी और हरी चटनी डाली जाती है. ऊपर से भुना जीरा, चाट मसाला और हरा धनिया डालकर इसे सर्व किया जाता है.

5. पनीर स्टफ्ड आलू टिक्की
पनीर स्टफ्ड आलू टिक्की साधारण आलू टिक्की का एक स्वादिष्ट ट्विस्ट है. इसमें मसालेदार पनीर की फिलिंग को आलू के मिश्रण के अंदर भरकर टिक्की बनाई जाती है. इसके बाद इसे तवे पर कुरकुरा सेंका जाता है. बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पनीर वाली यह टिक्की काफी स्वादिष्ट लगती है.

6. दाल स्टफ्ड आलू टिक्की
दाल स्टफ्ड आलू टिक्की में आलू की टिक्की के अंदर मसालेदार दाल की फिलिंग भरी जाती है. दाल की फिलिंग इसे सामान्य आलू टिक्की से अलग बनाती है और खाने में भी अच्छा टेक्सचर देती है. इसे चटनी या दही के साथ सर्व किया जा सकता है.

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