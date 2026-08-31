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CRC में रेस्ट करती हैं एयर होस्टेज... ये प्लेन में होता कहां है और दिखता क्यों नहीं?

क्या आप जानते हैं एयर होस्टेस लंबी फ्लाइट के दौरान कुछ देर रेस्ट भी करती हैं. तो जानते हैं वो कहां ऐसा करती हैं और वो जगह कहां बनी होती है.

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Air Hostess के रेस्ट के लिए कई प्लेन में CRC होता है. (Photo: Pexels))
Air Hostess के रेस्ट के लिए कई प्लेन में CRC होता है. (Photo: Pexels))

लंबी फ्लाइट में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घंटे बाद वही एयर होस्टेस या केबिन क्रू नजर नहीं आता. कुछ देर बाद दूसरा क्रू यात्रियों की सर्विस करता दिखाई देता है. आखिर ये लोग जाते कहां हैं? क्या विमान के अंदर ऐसी कोई जगह होती है, जहां क्रू आराम या नींद ले सके? तो इसका जवाब है हां. लंबी दूरी के कई बड़े विमानों में यात्रियों से अलग एक जगह होती है, जहां एयर होस्टेस और क्रू मेंबर रेस्ट करते हैं. तो जानते हैं ये जगह होती कहां है और इसे क्या बोलते हैं और अंदर से ये कैसा दिखता है...

एक खास हिस्सा होता है, जिसे क्रू रेस्ट कमार्टमेंट कहा जाता है. ये जगह आमतौर पर यात्रियों के बैठने वाले केबिन का हिस्सा नहीं होती और इसे खास तौर पर फ्लाइट क्रू के आराम के लिए बनाया जाता है. अब जानते हैं कि ये होता कहां है?

क्रू रेस्ट कंमार्टमेंट विमान के अंदर ऐसी जगह पर बनाया जाता है, जहां आम यात्रियों की आवाजाही नहीं होती. बड़े वाइड बॉडी विमानों में इसे अक्सर ऊपर की तरफ, पैसेंजर केबिनके ऊपर बनाया जाता है. कुछ विमानों में क्रू रेस्ट एरिया लॉअर डेक या विमान के दूसरे हिस्से में भी हो सकता है. इसका स्थान विमान के मॉडल पर निर्भर करता है और डिजाइन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है. लेकिन, यह पैसेंजर को दिखता नहीं है, इससे आम स्पेस से अलग बनाया जाता है. 

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अंदर क्या होता है? 

कई एयरक्राफ्ट में इसे जाने के लिए छोटी सी सीढ़ी या लैडर होती है. बाहर से देखने पर यह हिस्सा सामान्य पैसेंजर केबिन से लगभग गायब ही रहता है. यह कोई बड़ा कमरा नहीं होता. बल्कि इसे कई छोटे-छोटे बंक कंमार्टमेंट में बांटा जाता है. हर क्रू मेंबर के लिए अलग छोटा स्लीपिंग स्पेस हो सकता है. ये लेटने के लिए बंक होते हैं, जिसमें गद्दे, रीडिंग लाइट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर, स्टोरेज स्पेस भी होता है. इन कंपार्टमेंट का डिजाइन ऐसा होता है कि क्रू सदस्य कुछ समय के लिए आराम कर सके और बाहर पैसेंजर कैबिन में चल रही गतिविधियों से अलग रह सके.

क्या एयर होस्टेस यहां सोती हैं?

हां. लंबी उड़ानों में केबिन क्रू के लिए रेस्ट पीरियड तय किया जाता है और उस दौरान वे यहां सो या आराम कर सकती हैं. मसलन, अगर कोई फ्लाइट 12-15 घंटे या उससे भी ज्यादा लंबी है, तो पूरा क्रू इतनी लंबी अवधि तक लगातार पैसेंजर की सर्विस नहीं करता. क्रू को अलग-अलग रेस्ट पीरियड्स दिए जाते हैं. ये आम तौर परBoeing 777, Boeing 787 Dreamliner और Airbus A350 जैसे लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट में होता है. 
 

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