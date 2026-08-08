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'ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गया', न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में बोले शाहरुख खान, शेफ विकास खन्ना ने क्या बताया?

शेफ विकास खन्ना ने बताया कि शाहरुख खान ने न्यूयॉर्क में उनके रेस्टोरेंट 'बंगलो' की तारीफ करते हुए उसे संस्कृति का मंदिर बताया था. शाहरुख के अलावा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी विकास के रेस्टोरेंट में 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मनाया था.

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शाहरुख खान पर बोले विकास खन्ना (Photo: Screengrab)
शाहरुख खान पर बोले विकास खन्ना (Photo: Screengrab)

शेफ विकास खन्ना का न्यूयॉर्क वाला रेस्टोरेंट, 'बंगलो', भारतीय खाने और संस्कृति को ऐसे पेश करने के लिए मशहूर हो गया है जो सिर्फ खाने से कहीं बढ़कर है. रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और कई अन्य मशहूर हस्तियों ने उनके रेस्टोरेंट का दौरा किया है. हाल ही में, शेखर सुमन के शो 'शेखर टूनाइट' पर बातचीत के दौरान, विकास ने 'बंगलो' पर शाहरुख के रिएक्शन को याद किया और बताया कि एक्टर ने इसे सिर्फ एक रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा माना.

शाहरुख खान की बातों को याद करते हुए विकास ने कहा, 'दुनिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन शाहरुख खान ने कहा, 'आज तक मैं जितने भी रेस्टोरेंट गया हूं, वे मुझे एक दुकान या सिर्फ लेन-देन की जगह लगे. लेकिन जब मैं यहां आया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी के मंदिर में आ गया हूं. ऐसा लगा जैसे आप हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारे माता-पिता और हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं. यह करना बहुत मुश्किल काम है.' विकास ने कहा कि शाहरुख खान की बातें उनके ज़हन में बस गईं.

2024 में, विकास ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के 'बंगलो' आने के बारे में एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया. उस पल को याद करते हुए, शेफ ने लिखा कि उनकी जिंदगी तीन लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है: उनकी मां, शेफ संजीव कपूर और शाहरुख खान. खन्ना ने याद किया कि कैसे शाहरुख खान ने 'बंगलो' आने पर उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहा. दोनों ने खन्ना के बचपन की उन यादों के बारे में बात की जब वे 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे' (DDLJ) देखते थे. 

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'जब शाहरुख खान 'बंगलो' आए और उन्होंने मुझे अपने साथ बैठने के लिए कहा. हमने इस बारे में बात की कि कैसे मैं अपनी बहन के साथ रोज DDLJ और उनकी हर फिल्म देखने सिनेमा जाता था. वे मेरे हीरो बन गए - अपनी शख्सियत, अपनी आवाज, अपने सब्र, अपने आत्मविश्वास, अपनी दयालुता और अपनी दोस्ती की वजह से.'

शाहरुख के अलावा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी विकास के रेस्टोरेंट में 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मनाया था. प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी और दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट में जा चुकी हैं. ऐनी हैथवे ने दिसंबर 2024 में 'बंगलो' में खाना खाया था, जबकि नील पैट्रिक हैरिस 2026 में रेस्टोरेंट गए थे और वहां के खाने की तारीफ की थी.

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख अभी अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' की रिलीज़ का इंतजार कर रहे हैं. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इस साल क्रिसमस पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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