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रेलिंग से टकराकर हवा में उछली कार... टेस्ट ड्राइव के दौरान बड़ा हादसा, रोंगटे खड़े कर देगा CCTV फुटेज

Surat Canal Road Car Crash: सूरत के कैनाल रोड पर टेस्ट ड्राइव के दौरान हवा में उछली कार. रोड किनारे रेलिंग से टकराने का खौफनाक CCTV वीडियो हुआ वायरल...

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सूरत के कैनाल रोड हादसे की खौफनाक तस्वीर.(Photo:Screengrab)
सूरत के कैनाल रोड हादसे की खौफनाक तस्वीर.(Photo:Screengrab)

गुजरात के सूरत शहर से एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. कैनाल रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार हवा में उछल गई और उल्टी दिशा में घूमकर रुक गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सूरत के कैनाल रोड पर सामान्य यातायात के बीच एक कार तेज गति से चली आ रही थी. अचानक कार चालक का वाहन के स्टीयरिंग से नियंत्रण बिगड़ गया. अनियंत्रित कार सीधे कैनाल रोड के किनारे लगी मजबूत सुरक्षा रेलिंग में जा घुसी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हवा में उछलते हुए 180 डिग्री के कोण पर मुड़कर सड़क पर खड़ी हो गई. हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह वीडियो सूरत शहर के किस कैनाल रोड का है. देखें VIDEO:- 

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पीछे आ रहे ऑटो और बाइक सवार बाल-बाल बचे

इस पूरे हादसे में सबसे राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ. जिस वक्त कार रेलिंग से टकराकर हवा में उछली, ठीक उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा और एक बाइक सवार आ रहे थे. कार के अचानक रुकने से दोनों बाल-बाल बच गए और कोई दूसरी गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई.

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भीषण टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. गाड़ी के इंजन समेत कई मुख्य स्पेयर पार्ट्स को गंभीर नुकसान पहुंचा है. हादसे में कार मालिक को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

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