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'सवाल पूछना बंद करो...खत्म क्यों नहीं होने देते', कंगना से विवाद पर तापसी ने लगाई फटकार!

कंगना रनौत से बढ़ते विवाद के बीच तापसी पन्नू ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा है कि जब उन दोनों से एक-दूसरे से जुड़े सवाल होने बंद होंगे, उनका विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा.

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कंगना से लड़ाई पर बोलीं तापसी (Photo: Instagram @taapsee/kanganaranaut)
कंगना से लड़ाई पर बोलीं तापसी (Photo: Instagram @taapsee/kanganaranaut)

बॉलीवुड में इस समय तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच ताजा विवाद शुरू हो गया है. कंगना का कहना है कि तापसी ने उनकी परवरिश पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने आलोचकों के खिलाफ भी तीखा रुख अपनाते हुए कई सारी बातें कही थीं. कंगना और तापसी के बीच ये विवाद सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है. बीजेपी सांसद के लगातार निशाना साधने के बाद अब तापसी ने भी कुछ बात कही है. 

कंगना संग तापसी की लड़ाई!

तापसी पन्नू मंगलवार को अपनी नेटफ्लिक्स फिल्म गांधारी के ट्रेलर लॉन्च पर आई थीं. वहां उन्होंने पैपराजी के सवालों का जवाब दिया. एक पैप ने तापसी ने उनके चल रहे तथाकथित विवाद को लेकर सवाल किया. चूंकि कंगना ने उन्हें 'सस्ती कॉपी' से लेकर तरह-तरह की बातें कही थीं, ऐसे में एक्ट्रेस की साइड का पक्ष भी जानना जरूरी था. मगर तापसी ने बीजेपी सांसद से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना सही समझा.

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उन्होंने कहा कि उनका ये मुद्दा काफी पहले खत्म हो चुका होता, अगर उन लोगों से बार-बार इन चीजों को लेकर सवाल नहीं किया होता. तापसी पन्नू ने कहा- आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई जब ये वाला सवाल हम दोनों से पूछना बंद करेगा, तो ये बवाल भी खत्म हो जाएगा. आप सब लोगों को मजा आ रहा है ये सब देखकर, इसलिए वही सवाल पूछ रहे हैं. ऐसे सवाल पूछना अगर आप बंद कर देते, तो ये बात काफी समय पहले खत्म हो जाती. 

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क्यों शुरू हुआ कंगना-तापसी का विवाद?

साल 2019 में फिल्म जजमेंटल है क्या के ट्रेलर के कारण शुरू हुआ ये विवाद सात सालों बाद भी जारी है. इस फिल्म की तापसी ने तारीफ की थी, मगर वो कंगना का जिक्र करना भूल गईं जो इसकी हीरोइन थीं. तब कंगना की बहन रंगोली ने तापसी को उनकी बहन की सस्ती कॉपी कहा. फिर साल 2020 में कंगना ने तापसी के लिए B-ग्रेड एक्ट्रेस और जरूरतमंद आउटसाइडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. 

हाल ही में तापसी ने इंडिया टुडे संग बातचीत में कंगना से अपने रिश्तों पर बात की. उन्होंने कहा कि वो उनसे कभी मिली नहीं हैं. कंगना को लेकर उनका ओपिनियन उनकी परवरिश, बोलने के तरीके और चीजों को देखने के नजरिए पर आधारित है. ये बात सुनकर कंगना से रहा नहीं गया और उन्होंने तापसी को उनकी परवरिश पर सवाल उठाने के लिए फटकारा. 

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