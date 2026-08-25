scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जेट्स को नीचे उड़ाकर दुश्मन को चौंका दिया', ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व CDS का बड़ा खुलासा

पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बताई. सेनाओं ने लोअर एयरस्पेस का इस्तेमाल किया ताकि संघर्ष का स्तर कम रहे, सफलता सुनिश्चित हो और दुश्मन को सरप्राइज मिले.

Advertisement
X
ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की बड़ी रणनीति के बारे में बताया पूर्व सीडीएस अनिल चौहान. (Photo: ITG)
ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की बड़ी रणनीति के बारे में बताया पूर्व सीडीएस अनिल चौहान. (Photo: ITG)

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की रणनीति को विस्तार से बताया है. उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने जानबूझकर निचले हवाई क्षेत्र यानी लोअर एयरस्पेस का इस्तेमाल करने का फैसला किया. यह तीसरा विकल्प था. इससे पहले उरी हमले के बाद जमीनी रास्ता अपनाया गया था. पुलवामा के बाद बड़े हवाई पैकेज का इस्तेमाल हुआ था. 

इस बार निचले आसमान को चुनकर संघर्ष की सीमा को कम रखा गया. साथ ही सफलता की संभावना बढ़ाई गई और दुश्मन को सरप्राइज दिया गया. जनरल चौहान के अनुसार लोअर एयरस्पेस आमतौर पर ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन, अटैक हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर काम करने वाले सटीक प्लेटफॉर्म का क्षेत्र होता है.

यह भी पढ़ें: चीन की नई चाल या युद्ध की तैयारी? दक्षिण चीन सागर में दिखे 3 नए रहस्यमयी ढांचे

सम्बंधित ख़बरें

US F-35 India debut Tarang Shakti
पाकिस्तान बॉर्डर के पास अभ्यास करेगा अमेरिकी F35 फाइटर जेट!
el nino record temperature
अल-नीनो ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, 2027 में पड़ेगी और भयानक गर्मी
Monsoon Clouds
सैटेलाइट फोटो में मॉनसून का नया चेहरा... बादलों ने बनाया भयानक घेरा
china south sea radar station
पहले आइलैंड, अब रडार? समंदर में चीन की नई तैयारी ने बढ़ाई चिंता
DRDO missile technologies
जंग कैसी भी हो, कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान

इस विकल्प से तीन मुख्य फायदे मिले...

  • पहला, संघर्ष का थ्रेशहोल्ड यानी स्तर नीचे रहा. 
  • दूसरा, ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित हुई. 
  • तीसरा, दुश्मन को पूरी तरह सरप्राइज दिया जा सका. 

इस रणनीति से बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ने का खतरा कम रहा. लक्ष्य हासिल करने में आसानी हुई. यह फैसला सैन्य योजनाकारों की सूझबूझ को दर्शाता है.

तीनों सेनाओं की एकजुटता और बदलाव

Advertisement

जनरल चौहान ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने पूरी तालमेल के साथ काम किया. उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व के सामने कोई कमी या कमी का जिक्र नहीं किया. यह पिछले व्यवहार से अलग था. पहले कभी-कभी सेवाएं अपनी कमियों को शीर्ष स्तर पर रखती थीं जिससे देरी या विकल्पों में कमी आ जाती थी. 

इस बार शुरू से ही तीनों सेनाएं और सीडीएस खुद एकजुट रहे. किसी तरह की कमी को आंतरिक स्तर पर ही निपटाया गया. सरकार के सामने एक तैयार और एकीकृत योजना पेश की गई. यह संयुक्तता यानी जॉइंटनेस का मजबूत उदाहरण है जो जनरल चौहान के कार्यकाल की महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल रही.

उरी और पुलवामा के बाद अपनाए गए तरीकों से यह रणनीति अलग थी. जमीनी कार्रवाई या बड़े हवाई हमले की बजाय निचले आसमान का इस्तेमाल करके जोखिम को नियंत्रित रखा गया. इससे न सिर्फ लक्ष्य हासिल हुए बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने की संभावना भी कम रही. 

यह भी पढ़ें: जंग कैसी भी हो, "जंग कैसी भी हो, कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान

जनरल चौहान के बयान से साफ है कि सैन्य नेतृत्व ने राजनीतिक नेतृत्व को पूरी जानकारी देते हुए भी आंतरिक सामंजस्य बनाए रखा. यह आधुनिक युद्ध में सेवाओं के बीच तालमेल की जरूरत को रेखांकित करता है. यह खुलासा सैन्य सुधारों की दिशा को मजबूत करता है. तीनों सेनाओं का एक साथ काम करना भविष्य के ऑपरेशनों के लिए मिसाल बन सकता है.

Advertisement

लोअर एयरस्पेस का इस्तेमाल नई तकनीकों जैसे ड्रोन और सटीक हथियारों पर निर्भरता बढ़ाता है. इससे भारतीय सशस्त्र बल अधिक लचीले और प्रभावी बन सकते हैं. जनरल चौहान के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि आंतरिक कमियों को छिपाने की बजाय उन्हें सेवाओं के अंदर ही हल करना बेहतर तरीका है. इससे राजनीतिक स्तर पर फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं और ऑपरेशन की सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Apple बढ़ाने वाला है iPhone की कीमतें, नई रिपोर्ट्स से ऐपल फैंस हुए निराश |
    'नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा-भतीजे की जोड़ी...', CM योगी का सपा पर तंज |
    JPNIC को लीज पर देने पर कैबिनेट की मोहर, अखिलेश बोले- अब बस सरकार को ठेके पर देना बचा |
    13 बार दिमाग पर लगी चोट, 27 की उम्र में करियर खत्म... अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने स्कूल पर ठोका मुकदमा |
    सोशल मीडिया पर दोस्ती, मंदिर के पीछे नाबालिग से गैंगरेप, 3 के खिलाफ POCSO एक्ट में केस दर्ज |
    4 लाख का बैग मुंह में दबाकर ले गया कुत्ता! मंदसौर के अस्पताल में आधी रात को 'चोरी', CCTV ने खोले राज |
    'होटल में सेक्रेटरी ने किया शोषण' चाइल्ड एक्टर ने सालों बाद खोला खौफनाक राज! ट्रॉमा की वजह से छोड़ा बॉलीवुड |
    जाति जनगणना में OBC का कॉलम क्यों नहीं? राहुल-खड़गे ने पीएम मोदी से पूछे सवाल |
    ममता, मंत्री और बच्चे के लिए दूध गर्म करती मां, बंगाल में अतिक्रमण हटाने की ये घटना कैसे सियासी हो गई? |
    फैक्ट चेक: आरक्षण और यूजीसी को लेकर दिल्ली में हुए प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो
    Advertisement