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'बुखार करवा के ही जाना तुम!' चोट के दर्द पर भारी पड़ा बिंदास अंदाज, बारिश में भीगे ऋषभ पंत तो बढ़ी फैन्स की टेंशन

चोटिल होने के बावजूद ऋषभ पंत अपने पुराने अंदाज में नजर आए. मैच के दौरान बारिश आने से तीसरे दिन का खेल समय से पहले खत्म किया गया, लेकिन इस बारिश का मजा ऋषभ पंत ने जमकर उठाया.

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बारिश का मजा लेते नजर आए पंत. (PHOTO: AFP/screengrab)
बारिश का मजा लेते नजर आए पंत. (PHOTO: AFP/screengrab)

भारतीय टेस्ट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने मस्तमौला और बेफिक्र अंदाज के लिए जाने जाते हैं. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पंत का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस वीडियो में कंधे की चोट से जूझ रहे पंत बारिश का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान फैन्स के साथ उनकी बातचीत ने हर किसी का दिल जीत लिया. उन्हें भीगता देख स्टैंड्स में खड़े फैन्स थोड़े फिक्रमंद हो गए.

पंत को भीगते हुए देखकर एक फैन ने आवाज लगाते हुए कहा कि ऋषभ भाई... बुखार हो जाएगा. इधर का पानी अलग है! इस पर पंत ने हंसते हुए जवाब दिया बुखार करवा के ही जाना तुम... नहीं होगा तो भी करवा देना. इस पर फैन ने कहा, नहीं, नहीं भाई... वी लव यू भाई!

बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे पंत

मैच के पहले दिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एक उठती हुई गेंद पंत की कलाई पर लग गई थी, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा था. हालांकि, अगले दिन वह फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 89 गेंदों में 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. लेकिन चोट का असर गहरा था. भारत की पहली पारी 503/9 पर घोषित होने के बाद पंत दूसरे और तीसरे दिन विकेटकीपिंग करने मैदान पर नहीं उतरे. उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी  संभालने का काम किया.

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बॉलिंग कोच मोरने मोर्कल ने दी हेल्थ अपडेट

तीसरे दिन के खेल के बाद भारत के गेंदबाजी कोच मोरने मोर्कल ने पंत की सेहत पर अपडेट दिया. मोर्कल ने बताया कि पंत के कंधे पर काफी गहरी चोट आई है. मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही स्टंप्स के पीछे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. 

ऐसा रहा मैच का हाल

देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के शानदार शतकों व पंत के 63 रनों की बदौलत भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 पर घोषित की थी. जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं. मेजबान टीम अभी भी भारत से 238 रन पीछे है.

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