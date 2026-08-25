'बुखार करवा के ही जाना तुम!' चोट के दर्द पर भारी पड़ा बिंदास अंदाज, बारिश में भीगे ऋषभ पंत तो बढ़ी फैन्स की टेंशन

भारतीय टेस्ट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने मस्तमौला और बेफिक्र अंदाज के लिए जाने जाते हैं. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद पंत का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में कंधे की चोट से जूझ रहे पंत बारिश का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान फैन्स के साथ उनकी बातचीत ने हर किसी का दिल जीत लिया. उन्हें भीगता देख स्टैंड्स में खड़े फैन्स थोड़े फिक्रमंद हो गए.
पंत को भीगते हुए देखकर एक फैन ने आवाज लगाते हुए कहा कि ऋषभ भाई... बुखार हो जाएगा. इधर का पानी अलग है! इस पर पंत ने हंसते हुए जवाब दिया बुखार करवा के ही जाना तुम... नहीं होगा तो भी करवा देना. इस पर फैन ने कहा, नहीं, नहीं भाई... वी लव यू भाई!
Rishabh Pant fully enjoying the Rain in Sri Lanka 🤣🔥
Fan: Rishabh bhai... Bukhar ho jayega. Idhar ka pani alag hai.
Pant: Bukhaar Karva ke hi jana tum... Nahi hoga to bhi karva dena. 😄
Fan: Nahi, Nahi bhai... We love you bhai. pic.twitter.com/lvznJOHGkX— Jara (@JARA_Memer) August 25, 2026
बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे पंत
मैच के पहले दिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की एक उठती हुई गेंद पंत की कलाई पर लग गई थी, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा था. हालांकि, अगले दिन वह फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे और 89 गेंदों में 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. लेकिन चोट का असर गहरा था. भारत की पहली पारी 503/9 पर घोषित होने के बाद पंत दूसरे और तीसरे दिन विकेटकीपिंग करने मैदान पर नहीं उतरे. उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने का काम किया.
बॉलिंग कोच मोरने मोर्कल ने दी हेल्थ अपडेट
तीसरे दिन के खेल के बाद भारत के गेंदबाजी कोच मोरने मोर्कल ने पंत की सेहत पर अपडेट दिया. मोर्कल ने बताया कि पंत के कंधे पर काफी गहरी चोट आई है. मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही स्टंप्स के पीछे अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे.
Bhai... Match me baarish nahi ho raha hai, balki barish ke beech beech me match ho raha hai. 😥— Jara (@JARA_Memer) August 25, 2026
Rishabh Pant found the perfect solution to beat the boredom — he started enjoying a rain bath! 😂 pic.twitter.com/2de4DxG0Hf
ऐसा रहा मैच का हाल
देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के शानदार शतकों व पंत के 63 रनों की बदौलत भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 पर घोषित की थी. जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं. मेजबान टीम अभी भी भारत से 238 रन पीछे है.