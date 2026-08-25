बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा

उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा का प्रस्ताव भी शामिल है. परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.

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इस योजना को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना नाम दिया गया है. निशुल्क यात्रा के लिए महिलाओं को आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड दिखाना होगा. महिलाओं के आधार कार्ड से उनकी उम्र देखकर मुफ्त बस यात्रा देने की योजना शुरू होगी. इस योजना का लाभ एक करोड़ से अधिक महिलाओं को मिलने का अनुमान है. महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने में महीने का खर्च करीब 22.5 करोड़ रुपये आएगा. यह आंकड़ा प्रतिदिन 88,000 महिलाओं की यात्रा के आधार पर निकाला गया है. महिलाओं की आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना के आधार पर निकाला गया है.

इसके अलावा यूपी में 250 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए कैबिनेट ने 425 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है. रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को सरकार की बड़ी सौगात मिली है.

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गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार

इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार को मंजूरी दी है. गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से हरिद्वार तक किया जाएगा. इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके विस्तार से बिजनौर और हरिद्वार के बीच आवागमन आसान और तेज होगा.

इस परियोजना से प्रयागराज और हरिद्वार जैसे दो प्रमुख कुंभ नगरों के बीच बेहतर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी विकसित होगी. विस्तार के बाद दोनों धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के बीच तेज, सुगम और नियंत्रित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. परियोजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है.

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