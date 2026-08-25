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Kulithi Dal Soup Recipe: बारिश में बनाकर पिएं पहाड़ों का मशहूर गरम-गरम कुलथी दाल सूप, फटाफट होगा तैयार, मिलेंगे गजब के फायदे

शरीर को अंदर से गर्म रखने और प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए पहाड़ों की मशहूर कुलथी दाल का सूप ट्राई करें . लहसुन, जीरा और नींबू के देसी तड़के से तैयार यह पारंपरिक सूप बेहद स्वादिष्ट, पौष्टिक और बनाने में भी बहुत आसान है. जानें इसकी रेसिपी.

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कुलथी दाल पहाड़ों में मिलती है. (PHOTO:AI)
कुलथी दाल पहाड़ों में मिलती है. (PHOTO:AI)

Kulithi Dal Soup Recipe: पहाड़ी इलाकों में कुलथी दाल का इस्तेमाल खूब किया जाता है. कुलथी दाल को गहत की दाल के नाम से भी जाना जाता है. इस दाल से बना सूप स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को गर्माहट देने वाला माना जाता है. उत्तराखंड और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में कुलथी से अलग-अलग तरह के पारंपरिक चीजें बनाए जाते हैं. अगर आप भी झमाझम बारिश में कुछ हेल्दी और स्वाद से भरपूर पीना चाहते हैं, तो घर पर आसानी से कुलथी दाल का सूप बना सकते हैं.

अगर आप हर बार एक जैसा सूप पीकर बोर हो गए हैं, तो इस बार पहाड़ी स्वाद वाली कुलथी दाल का सूप जरूर ट्राई करें. इसे शाम के समय या हल्की भूख लगने पर गर्मागर्म सर्व किया जा सकता है. इसे घर पर बनाना भी बहुत आसान है. आइए आपको बताते हैं.

कुलथी दाल का सूप बनाने के लिए सामग्री

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  • 1 कप कुलथी दाल
  • 1 छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ
  • 1 टमाटर, बारीक कटा हुआ
  • 3-4 लहसुन की कलियां
  • 1 छोटा टुकड़ा अदरक
  • 1/2 चम्मच जीरा
  • 1/4 चम्मच हल्दी
  • 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • 1 चम्मच घी या तेल
  • 3-4 कप पानी
  • हरा धनिया
  • थोड़ा नींबू का रस

कुलथी का सूप कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले कुलथी दाल को अच्छी तरह धोकर 6 से 8 घंटे या रातभर पानी में भिगो दें. इससे दाल जल्दी पक जाएगी. भीगी हुई दाल का पानी निकालकर इसे कुकर में डालें और करीब 3 कप पानी, हल्दी और थोड़ा नमक डालकर पकाएं. मिडियम फ्लेम पर करीब 4 से 5 सीटी आने दें.
  2. दाल पकने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करें. अब इसे मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा या अपनी पसंद के अनुसार स्मूद पीस लें. अगर सूप बहुत गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं.
  3. अब एक पैन में घी गर्म करें. इसमें जीरा डालें. जीरा चटकने पर बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और प्याज डालकर भूनें. प्याज हल्का सुनहरा होने लगे तो इसमें टमाटर डालें. टमाटर के नरम होने तक पकाएं.
  4. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर डालें और तुरंत पिसी हुई कुलथी दाल डाल दें. जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर सूप को 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएं. आखिर में स्वादानुसार नमक डालें और गैस बंद कर दें.
  5. सर्व करते समय ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालें. गरमा-गरम कुलथी का पहाड़ी सूप तैयार है.

कुलथी सूप को क्यों करें डाइट में शामिल?

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कुलथी एक पारंपरिक दाल है जिसमें प्लांट-बेस्ड प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है. इसका सूप हल्का मसालेदार और पेट भरने वाला ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, किसी भी फूड को किसी बीमारी का इलाज मानने के बजाय इसे बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना बेहतर रहेगा.

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