Tata-Mahindra से टक्कर, आ रही है नई 7-सीटर SUV, मिलेंगे गजब के फीचर्स

जेएसडब्लू एमजी मोटर (JWS MG Motor) भारतीय बाजार में एक नई कार लेकर आ रही है. कंपनी कल यानी 26 अगस्त को अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर रही है. इस कार का सीधा मुकाबला टाटा महिंद्रा की 7-सीटर कारों से होगा. फिलहाल ये कार इलेक्ट्रिक अवतार में आ रही है.

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हम बात कर रहे हैं एमजी हेक्टर हॉक (MG Hector Hawk EV) की. ये कार 500 किलोमीटर से ज्यादा की क्लेम्ड रेंज के साथ आएगी. फिलहाल कंपनी ने इस कार के नाम को कन्फर्म नहीं किया है. लेकिन कयास है कि ये हेक्टर नेम प्लेट का इस्तेमाल करेगी. आइए जानते हैं इस एसयूवी में क्या कुछ खास होने वाला है.

नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी कार

26 अगस्त को आने वाली एमजी एसयूवी कंपनी की पहली कार होगी, जो ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. इस प्लेटफॉर्म को न्यू एनर्जी व्हीकल्स के लिए डेवपल किया गया है. नई एमजी एसयूवी थ्री रो कॉन्फिग्रेशन में आएगी. ये मौजूदा हेक्टर से साइज में बड़ी होगी.

कंपनी ने आधिकारिक नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एमजी हेक्टर हॉक की चर्चा सबसे ज्यादा है. ये कार 22 लाख रुपये से 26 लाख रुपये के एक्स-शोरूम बजट में लॉन्च हो सकती है. हालांकि, कार की फाइनल प्राइसिंग का खुलासा 26 अगस्त को होगा. भले ही ये कार हेक्टर नाम का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन ये मौजूदा हेक्टर से काफी अलग होने वाली है.

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नई कार ग्लोबल मार्केट में आने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) पर बेस्ड होगी. इसकी लंबाई 4.7 मीटर होगी. साइज और सीटिंग कॉन्फिग्रेशन को देखते हुए इस कार का मुकाबला टाटा सफारी और महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ से होगा.

कितनी होगी रेंज?

टाटा भी सफारी ईवी पर काम कर रही है. वहीं महिंद्रा के पोर्टफोलियो में एक्सईवी 9एस (XEV 9S) आती है, जो 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी है. ये कार 69kWh की बैटरी के साथ आ सकती है, जो 530 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करेगी. हालांकि, भारतीय बाजार में ये कार किस बैटरी के साथ आएगी ये कन्फर्म नहीं है.

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एक इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी के साथ-साथ चार्जिंग स्पीड भी काफी मायने रखती है. एक बड़ी बैटरी का फायदा तभी है, जब उसे तेजी से चार्ज भी किया जा सके. एमजी ने अपनी कार की चार्जिंग स्पीड से पर्दा नहीं उठाया है. इन सभी पॉइंट्स से पर्दा कल उठ जाएगा. एमजी कॉमेट और विंडसर के बाद ये ब्रांड की तीसरी इलेक्ट्रिक कार होगी.

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