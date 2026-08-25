अचानक मर- मरकर जमीन पर क्यों गिरने लगे कबूतर? वायरल हो रहा वीडियो

स्पेन के एक शहर से सामने आए वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां अचानक बड़ी संख्या में कबूतर सड़क पर मरे हुए दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सड़क के किनारे और जमीन पर जगह-जगह कबूतरों के शव नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन कबूतरों की मौत किसी बीमारी या जहर से नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक ओलावृष्टि के दौरान हुई.

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दरअसल, स्पेन के टेरागोना शहर में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली. देखते ही देखते तेज बारिश, तूफानी हवाओं और बिजली के साथ आसमान से गोल्फ की गेंद जितने बड़े ओले गिरने लगे. तूफान इतना खतरनाक था कि करीब 100 कबूतर इसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई.

गोल्फ बॉल जितने बड़े ओलों ने मचाई तबाही

टेरागोना में हुई इस भयंकर बारिश के दौरान आसमान से बड़े-बड़े ओले गिर रहे थे. इनका आकार लगभग गोल्फ की गेंद जितना बताया जा रहा है. तेज बारिश और हवा के साथ गिर रहे इन ओलों ने शहर में भारी तबाही मचा दी.

टेरागोना पोर्ट इलाके में करीब 100 कबूतर ओलावृष्टि की चपेट में आ गए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पक्षियों को संभलने और सुरक्षित जगह तलाशने का मौका तक नहीं मिला. तेज ओलों की मार से वे जमीन पर गिरते गए.

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En el puerto de Tarragona, España, una fuerte tormenta dejó cientos de aves muertas debido a la intensa granizada que afectó la ciudad. Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/hWfRhYEblJ — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) August 25, 2026

वायरल वीडियो में सड़क पर कबूतरों के शव पड़े दिखाई दे रहे हैं. यह दृश्य देखकर लोग भी हैरान रह गए. एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि पक्षियों को खुद को बचाने का समय नहीं मिला. इलाके में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं और बिजली भी गिर रही थी.

बारिश ने शहर को बना दिया नदी

तूफान की वजह से शहर में सिर्फ कबूतर ही प्रभावित नहीं हुए. शहर की कई सड़कें देखते ही देखते पानी से भर गईं. वायरल वीडियो में एक शख्स तेज बहाव वाले पानी में सड़क पर बहता हुआ नजर आया.

बारिश इतनी ज्यादा थी कि सड़कें नदी जैसी दिखने लगीं. कई जगहों पर पेड़ गिर गए और कुछ पेड़ों ने कारों को भी नुकसान पहुंचाया. कई सड़कों को आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा.कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा. एक वीडियो में शॉपिंग सेंटर की छत का एक हिस्सा अचानक गिरता दिखाई दिया.

तूफान के दौरान हालात इतने खराब हो गए कि इमरजेंसी सेवाओं को 1,000 से ज्यादा कॉल मिलीं. कई इलाकों में बिजली भी चली गई. फायरफाइटर्स को पानी से भरे बेसमेंट खाली कराने, गिरे हुए पेड़ों को हटाने और लोगों की मदद के लिए भेजा गया. तूफान की वजह से कम से कम तीन लोगों के घायल होने की खबर है. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

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मौसम की इस मार ने लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया. पर्यटकों को भी खराब मौसम के बीच बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई. इस तूफान का असर स्पेन की मशहूर साइकिल रेस पर भी पड़ा. यह दुनिया की तीन बड़ी साइकिल रेस में शामिल है.

कुछ दिन पहले भी हुआ था बड़ा हादसा

स्पेन में यह मौसम का पहला बड़ा कहर नहीं था. इससे कुछ दिन पहले टेरागोना से करीब आधे घंटे की दूरी पर स्थित रोडा डे बेरा में भी अचानक खराब मौसम ने तबाही मचाई थी. शनिवार तड़के आए तूफान में कम से कम 11 लोग घायल हुए थे. इनमें एक 18 साल की लड़की भी शामिल थी, जिसकी हालत गंभीर बताई गई. समुद्र किनारे की एक दीवार गिरने से वह और दो अन्य लोग उसकी चपेट में आ गए थे.

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