बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने बेबाक अंदाज और मजेदार जवाबों के लिए जानी जाती हैं. इस बार उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया है, जिसे पढ़कर सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी की जिंदगी से जुड़ा बचपन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था. बस फिर क्या था, इस बात पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा छिड़ गई. अब इस पूरे मामले में सोनाक्षी सिन्हा की भी एंट्री हो गई है. एक्ट्रेस ने ऐसा मजेदार रिएक्शन दिया कि उनका कमेंट चर्चा में आ गया.

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राहुल गांधी ने सुनाया था मम्मी-पापा का रोमांटिक किस्सा

दरअसल, दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च के दौरान राहुल गांधी ने अपने बचपन की एक याद शेयर की थी. उन्होंने बताया कि जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, तब उनकी मां सोनिया गांधी अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गोद में बैठ जाया करती थीं.

राहुल का यह किस्सा सुनने में भले ही एक प्यारी-सी फैमिली मेमोरी लगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई. कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस बात का मजाक उड़ाया, तो कुछ लोगों ने इसे पति-पत्नी के बीच प्यार जताने का सामान्य तरीका बताया.

सोनाक्षी बोलीं- मेरे होने वाले बच्चों, अभी से तैयार हो जाओ!

इस पूरे विवाद के बीच सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट री-शेयर की. यह पोस्ट 'Woemaniyah' नाम के हैंडल की थी, जिसमें सवाल उठाया गया था कि आखिर सोनिया गांधी के राजीव गांधी की गोद में बैठकर खाना खाने की बात पर लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है?

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सोनाक्षी ने इस पोस्ट पर अपना मजेदार तड़का लगाते हुए लिखा, "डैम्म्म! मेरे होने वाले बच्चों को अंदाजा भी नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है. तैयार रहना बच्चों, तुम जहां भी हो अभी.''

एक्ट्रेस का यह कमेंट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. साफ है कि सोनाक्षी ने इस बहस को गंभीरता से लेने के बजाय अपने खास मजाकिया अंदाज में जवाब देना बेहतर समझा. उनके इस कमेंट को पति-पत्नी के बीच प्यार और खुलकर अपनापन जताने के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है.

राहुल गांधी ने भी दिया आलोचकों को जवाब

वहीं, इस मामले पर राहुल गांधी ने भी इंस्टाग्राम के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर की 12वीं सदी की एक मूर्ति की तस्वीर शेयर की, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती नजर आ रहे हैं.

राहुल ने कहा कि डर, गुस्सा और नफरत की वजह से बीजेपी और आरएसएस के समर्थक प्यार को महसूस नहीं कर पाते. उनके इस पोस्ट को भी सोशल मीडिया पर वायरल किस्से और उससे जुड़ी आलोचनाओं के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.

फिल्मों में भी कमाल नहीं दिखा पाईं सोनाक्षी

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा आखिरी बार फिल्म 'तू है मेरी किरण' में अपने पति जहीर इकबाल के साथ नजर आई थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिलहाल एक्ट्रेस अपने इस सोशल मीडिया कमेंट को लेकर चर्चा में हैं.

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