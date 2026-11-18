यूपी के झांसी में एक 18 वर्षीय छात्र की मौत का मामला सामने आया है. परिजनों के मुताबिक, छात्र अपनी शक्ल-सूरत और बाल झड़ने की समस्या को लेकर काफी परेशान रहता था. वह कई बार अपने शरीर और रूप-रंग को लेकर ऐसी बातें करता था, जिससे परिवार के लोग भी परेशान हो जाते थे. परिजनों का दावा है कि इससे पहले भी वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था. घटना के बाद परिवार उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से परिवार में मातम पसरा है.

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मृतक की पहचान दीपू विश्वकर्मा के रूप में हुई है. वह झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में कृष्णा टॉकीज के पास रहता था. परिवार के अनुसार, दीपू इंटरमीडिएट का छात्र था. उसकी उम्र करीब 18 वर्ष थी. दीपू के भाई पवन विश्वकर्मा ने बताया कि उनका भाई अपनी शारीरिक बनावट को लेकर अक्सर परेशान रहता था. वह कभी-कभी मोबाइल पर गेम खेलता था, लेकिन स्वभाव से ज्यादा बातचीत नहीं करता था. परिवार के मुताबिक, दीपू कई बार ऐसी बातें कहता था कि वह इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना चाहता है. उसकी बातों को लेकर परिजन चिंतित थे. भाई का कहना है कि घटना से पहले भी दीपू खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था. परिवार ने उस समय उसे संभाला था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह फिर ऐसा कदम उठा सकता है. घटना वाले दिन जब परिजनों ने उसे कमरे में फंदे से लटका देखा तो आनन-फानन में नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज ले गए. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

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पिता भी बोले- बाल झड़ने और चेहरे को लेकर करता था चिंता

दीपू के पिता दीपक ने बताया कि उनका बेटा अपनी शक्ल-सूरत को लेकर परेशान रहता था. बाल झड़ने की बात भी वह अक्सर कहता था. पिता के मुताबिक, दीपू पहले भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका था. परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद थी कि धीरे-धीरे उसकी परेशानी कम होगी. घटना के बाद घर में कोहराम मच गया. परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. एक युवा बेटे को खोने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सूचना पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

घटना की सूचना मिलने पर सदर बाजार थाना पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक परिजन छात्र को मेडिकल कॉलेज ले जा चुके थे. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने की कार्रवाई की. फिलहाल मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. छात्र की परेशानी और घटना के पीछे की परिस्थितियों को लेकर परिजनों की बातें सामने आई हैं. दीपू की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजनों के मुताबिक, वह अपनी शारीरिक बनावट को लेकर मन में चिंता रखता था और कई बार अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता था. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि किशोरों और युवाओं की मन में चल रही परेशानियों को समय रहते समझना और उनसे खुलकर संवाद करना कितना जरूरी है.

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