धुरंधर में रणवीर सिंह या एनिमल में रणबीर कपूर, कौन अच्छा? सलमान खान ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन में सलमान खान पहले गेस्ट बने, जहां करण जौहर ने उनके करियर से लेकर उनकी सेहत और दूसरी कई चीजों पर बात की. बातचीत के दौरान, सलमान ने बताया कि क्यों वह 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की तुलना 'एनिमल' में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस से नहीं करेंगे.

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सीजन 9 के पहले एपिसोड में, एक्टर से दोनों फिल्मों में से ज्यादा असरदार परफॉर्मेंस चुनने के लिए कहा गया. किसी एक को विनर चुनने के बजाय, सलमान ने बताया कि कैसे दोनों एक्टर्स ने अपने किरदारों में अलग-अलग खूबियां दिखाईं.

सलमान खान ने क्या कहा?

रैपिड-फायर राउंड के दौरान, करिश्मा कपूर ने सलमान और होस्ट करण जौहर से सवाल पूछने के लिए स्पेशल अपीयरेंस दिया. उन्होंने सलमान से पूछा कि किस परफॉर्मेंस का ज्यादा असर हुआ - 'एनिमल' में रणबीर कपूर का या 'धुरंधर' में रणवीर सिंह का.

सलमान ने दोनों के बीच चुनने से मना कर दिया और बताया कि उनकी परफॉर्मेंस का नेचर अलग-अलग था. उन्होंने कहा, 'दो अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस. आप उनमें से किसी की भी तुलना नहीं कर सकते.' जब करिश्मा ने कहा कि वह डिप्लोमैटिक हो रहे हैं, तो सलमान ने साफ किया कि उन्हें सच में लगता है कि दोनों एक्टर्स बराबर तारीफ के हकदार हैं.

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उन्होंने आगे कहा, 'यह बिल्कुल भी डिप्लोमैटिक नहीं है. दोनों शानदार एक्टर्स हैं. एक में जबरदस्त एनर्जी है. दूसरे में जबरदस्त इंटेंसिटी है. दोनों के एक्टिंग के स्टाइल अलग-अलग हैं.'

धुरंधर में क्या अच्छा लगा?

सलमान ने आगे बताया कि 'धुरंधर' में रणवीर की परफॉर्मेंस की कौन सी बात उन्हें पसंद आई. एक्टर अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सलमान ने बताया कि इस रोल में उन्हें पूरी ताकत लगाने के बजाय संयम बरतने की जरूरत थी. उन्हें लगा कि इस संयम से पता चलता है कि रणवीर अपने किरदार के साथ कितने सहज थे. उन्होंने आगे कहा, 'खासकर 'धुरंधर' में रणवीर को अपनी सारी एनर्जी पर काबू रखना पड़ा. वह हर काम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं और उन्हें इस बार उस पर काफी कंट्रोल रखना पड़ा. एक एक्टर के तौर पर, यह काफी असुरक्षा की बात हो सकती है, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था. एक एक्टर के तौर पर और 'धुरंधर' के उस रोल में वह बहुत कॉन्फिडेंट हैं.'

'एनिमल' और 'धुरंधर' किस बारे में हैं?

संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी 'एनिमल' 1 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह फिल्म रणबीर के किरदार रणवीर विजय सिंह की कहानी है, जिनका अपने पिता बलबीर सिंह (अनिल कपूर) के साथ उलझा हुआ रिश्ता उनकी जिंदगी पर गहरा असर डालता है. जब उनके पिता पर हमला होता है, तो रणवीर विजय घर लौटते हैं और बदला लेने के लिए एक हिंसक मिशन पर निकल पड़ते हैं. फिल्म में रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी भी हैं.

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आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आई थी. इस स्पाई एक्शन थ्रिलर में रणवीर सिंह ने हमज़ा अली मजारी का रोल निभाया है, जो एक अंडरकवर भारतीय ऑपरेटिव हैं. वह खुफिया जानकारी जुटाने और एक खतरनाक नेटवर्क को खत्म करने के लिए कराची के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में घुसते हैं. जैसे-जैसे वह गैंग की दुश्मनी और पॉलिटिकल कनेक्शन की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उनका मिशन और भी मुश्किल होता जाता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी हैं. इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में आया था.

'कॉफी विद करण' सीजन 9 के बारे में

आखिरी सीजन के तौर पर, करण जौहर हर गुरुवार शाम 7 बजे JioHotstar पर शो में वापसी करेंगे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान शो के आखिरी गेस्ट हो सकते हैं; वह 2002 में पहले सीजन में काजोल के साथ पहले गेस्ट भी थे. उम्मीद है कि आलिया भट्ट, करीना कपूर खान और सैफ अली खान भी शो में गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे.

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