एलोवेरा जेल स्किन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर एलोवेरा जेल अक्सर महंगे होने के साथ-साथ रंग, खुशबू या प्रिजर्वेटिव्स से भरे होते हैं. शुद्ध एलोवेरा जेल त्वचा को गहराई से नमी देता है और रूखेपन को कम करने में मदद करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर होने में मदद मिल सकती है, जिससे झुर्रियों और ढीली त्वचा की समस्या को दूर रखने में सहारा मिलता है.

और पढ़ें

एलोवेरा में मौजूद प्राकृतिक गुण धूप से झुलसी त्वचा को ठंडक और आराम पहुंचाते हैं. यह त्वचा को मुलायम और तरोताजा बनाए रखने के साथ-साथ प्राकृतिक निखार को भी बढ़ावा देता है. संवेदनशील त्वचा वाले लोग भी सही तरीके से तैयार शुद्ध जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको घर पर ही सिर्फ 2 चीजों से शुद्ध और नेचुरल एलोवेरा जेल तैयार करने का तरीका बता रहे हैं.

सामग्री

ताजा एलोवेरा की पत्ती: 1 से 2 बड़ी और मोटी पत्तियां

विटामिन ई कैप्सूल या नींबू/गुलाब जल (वैकल्पिक दूसरी चीज के रूप में विटामिन ई ऑयल): 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल (दूसरी प्राकृतिक सामग्री के रूप में)

बनाने का तरीका

ताजा एलोवेरा की पत्ती को काटकर 20-30 मिनट के लिए सीधा खड़ा करके रखें, ताकि उसमें मौजूद पीला लेटेक्स (रस) निकल जाए. इसके बाद पत्ती को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें.

Advertisement

पत्ती के कांटेदार किनारे हटाएं और ऊपरी हरी परत छीलकर अंदर का पारदर्शी गुदा या जेल चम्मच की मदद से एक कटोरी में निकाल लें.

निकाले गए एलोवेरा जेल को मिक्सर या ब्लेंडर में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें. अब इसमें विटामिन ई कैप्सूल का तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें.

तैयार शुद्ध जेल को साफ और सूखे कांच या एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें. ताजा होने के कारण इसे 7 से 10 दिन के भीतर इस्तेमाल कर लें.

---- समाप्त ----