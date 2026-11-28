एक 28 साल की महिला को लगने लगा कि उसकी मौत हो चुकी है. उसे विश्वास था कि उसका शरीर तो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी जीवित नहीं है. खुद को इस दुनिया से कटा हुआ महसूस करने वाली इस महिला ने एक अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी. वह अपने शरीर पर ब्लेड से कट लगाती, खून को एक छोटे से कांच के बर्तन में जमा करती और फिर उसे पी जाती. उसे लगता था कि ऐसा करने से वह इस दुनिया से जुड़ी रह सकेगी. करीब तीन हफ्ते तक उसका यह सिलसिला चलता रहा. आखिर इस महिला को ऐसी क्या बीमारी हुई थी, जिसने उसे खुद को मरा हुआ मानने पर मजबूर कर दिया?

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द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महिला की हैरान करने वाली कहानी मेडिकल जर्नल Cureus में प्रकाशित एक केस रिपोर्ट में सामने आई है. डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि महिला को कोटार्ड सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ मानसिक बीमारी थी. इसके साथ ही वह ऑटोहेमोफैजिया से भी पीड़ित थी. इसमें व्यक्ति अपना ही खून पीने लगता है.

खुद को भूत समझने लगी थी महिला

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को यकीन हो गया था कि वह मर चुकी है. वह खुद को एक भूत की तरह देखती थी. उसे लगता था कि उसका शरीर भले ही हिल-डुल रहा है, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं बचा है.

महिला का मानना था कि अपना खून पीने से वह इस दुनिया से जुड़ी रह सकती है. इसी सोच के चलते उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया. वह शरीर पर कट लगाकर खून इकट्ठा करती और बाद में उसे पी लेती थी. यह सब वह किसी रस्म की तरह करती थी.

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महिला की मां ने जब उसकी हालत देखी तो उसे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लेकर पहुंचीं. डॉक्टरों ने पाया कि महिला बहुत कम बोल रही थी. वह न तो ज्यादा हिलती-डुलती थी और न ही उसके चेहरे पर कोई खास भाव दिखाई दे रहे थे. उसकी साफ-सफाई की हालत भी ठीक नहीं थी.

महिला ने डॉक्टरों से कहा कि मेरा शरीर तो हिलता-डुलता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है. मैं बहुत पहले मर चुकी हूं. मैं न तो जिंदा लोगों की तरह सांस लेती हूं और न ही मेरा खून बहता है.

हालांकि, महिला अपने शरीर से खून निकलने और उसे पीने की बात कर रही थी, लेकिन उसे अपनी मौत का पूरा यकीन था. उसने यह भी कहा कि वह अपने खून के जरिए ही इस दुनिया से जुड़ी रह सकती है.

क्या है कोटार्ड सिंड्रोम?

डॉक्टरों के मुताबिक, कोटार्ड सिंड्रोम एक दुर्लभ मानसिक और तंत्रिका संबंधी समस्या है. इसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि उसकी मौत हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसके शरीर के अंदरूनी अंग खत्म हो चुके हैं.

कुछ लोगों को लगता है कि उनका शरीर सड़ रहा है या उनके अंदर जीवन बचा ही नहीं है. इस बीमारी में व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया और खुद को लेकर ऐसी धारणाएं बना सकता है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता.

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वहीं, ऑटोहेमोफैजिया में व्यक्ति जानबूझकर अपना ही खून पीता है. यह व्यवहार कुछ गंभीर मानसिक समस्याओं या साइकोसिस से जुड़ा हो सकता है.

पहले से नहीं थी कोई मानसिक बीमारी की जानकारी

केस रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को पहले कभी किसी मानसिक बीमारी का पता नहीं चला था. हालांकि, किशोरावस्था से ही वह लोगों से कम मिलती-जुलती थी. वह अकेले रहना पसंद करती थी और बीच-बीच में उदासी का शिकार भी होती थी.

पांच साल पहले उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. इसके बाद वह बेरोजगार थी और अपनी मां के साथ रहती थी. धीरे-धीरे उसने लोगों से मिलना-जुलना लगभग बंद कर दिया था.

महिला ने पहले भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की थीं. किशोरावस्था में वह अपने शरीर को खरोंचती थी और कभी-कभी हल्का जलाती भी थी. हालांकि, उसकी आत्महत्या की कोशिशों या नशे की लत का कोई इतिहास सामने नहीं आया.

अस्पताल में डॉक्टरों को उसके हाथों, जांघों और छाती पर कट के कई निशान मिले. इनमें कुछ पुराने थे, जबकि कुछ हाल ही में लगाए गए थे. जांच में उसके शरीर में खून की हल्की कमी यानी एनीमिया भी पाया गया. हालांकि, ब्रेन MRI में कोई असामान्यता नहीं मिली.

इलाज के बाद धीरे-धीरे बदलने लगी हालत

डॉक्टरों ने महिला को मानसिक स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कर लिया. खुद को नुकसान पहुंचाने के खतरे को देखते हुए उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाने लगी.

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शुरुआत में महिला दवाइयां लेने को तैयार नहीं थी. उसका कहना था कि किसी मरे हुए इंसान के लिए दवाइयों का कोई मतलब नहीं है. हालांकि, बाद में वह इलाज के लिए राजी हो गई. डॉक्टरों ने उसे एंटीसाइकोटिक और एंटीडिप्रेसेंट दवाइयां दीं. इसके साथ ही उसकी काउंसलिंग और थेरेपी भी शुरू की गई.

इलाज के पहले हफ्ते में उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं दिखा. वह लोगों से दूरी बनाए रखती थी और बार-बार कहती थी कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है. यहां तक कि उसने खुद को चोट पहुंचाने के लिए नुकीली चीजें हासिल करने की भी कोशिश की.

हालांकि, अगले हफ्ते से उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार होने लगा. वह अस्पताल की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी. तीसरे हफ्ते तक उसने अपनी इस धारणा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वह मर चुकी है. साथ ही उसने अपना खून पीना भी बंद कर दिया. महिला ने बाद में डॉक्टरों से कहा कि शायद मेरा शरीर असली है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि यह मेरा है.

अस्पताल में 24 दिन रहने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. हालांकि, उसके मन में कुछ भ्रम अब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी तीव्रता पहले से काफी कम हो गई थी. उसने आगे भी दवाइयां और थेरेपी जारी रखने पर सहमति जताई. उसकी मां को भी फैमिली थेरेपी देने की योजना बनाई गई, ताकि वह महिला की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें. हालांकि, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महिला की आगे की स्थिति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

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