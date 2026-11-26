अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25 प्रतिशत तक का नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव 25 नवंबर को आया. अमेरिकी सरकार के व्यापार दफ्तर यानी यूएसटीआर ने इसका नोटिस जारी किया है. कुल 14 देशों पर नया टैक्स प्रस्तावित है. अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं करता, तो इन 14 में उस पर दूसरा सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा.



समझौता होने पर यह दर 17 प्रतिशत पर आ सकती है. सिर्फ वियतनाम पर इससे ज्यादा, यानी 35 प्रतिशत तक टैक्स का प्रस्ताव है. अभी कुछ भी अंतिम नहीं है. आम लोग और कंपनियां 5 जनवरी 2027 तक अपनी राय दे सकती हैं और 25 जनवरी को सुनवाई होगी. दिल्ली के व्यापारी नेता ब्रिजेश गोयल ने रास्ते में फंसे माल को लेकर चिंता जताई है.

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व्यापारियों की क्या है चिंता?

ब्रिजेश गोयल दिल्ली में चैंबर ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री के प्रमुख हैं. यह व्यापारियों का एक संगठन है. उन्होंने एक वीडियो बयान में सवाल उठाया कि जो माल पहले से अमेरिका के रास्ते में है, उसका क्या होगा. गोयल के मुताबिक इससे करीब 5 लाख नौकरियों पर संकट आ सकता है. यूएसटीआर के नोटिस में इस सवाल का जवाब नहीं है. हमारे पढ़ने में नोटिस यह नहीं बताता कि नई दर लागू होने पर समुद्र में चल रहे माल के साथ क्या होगा.

प्रस्ताव में क्या कहा गया है?

यूएसटीआर ने भारत के सभी सामान पर 25 प्रतिशत तक टैक्स का प्रस्ताव रखा है, हालांकि कुछ सामान इससे बाहर रखे गए हैं. नोटिस के मुताबिक अगर भारत ऐसा समझौता करता है जो अमेरिका की आपत्तियों को दूर करे, तो 17 प्रतिशत की दर पर विचार किया जाएगा. यानी समझौते से टैक्स आठ अंक घटकर 25 से 17 प्रतिशत हो जाएगा. यह कटौती करीब एक तिहाई है.

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14 में से तीन देशों के पास कोई समझौता नहीं

14 में से 11 देशों के पास अमेरिका के साथ कोई समझौता, ढांचा या व्यवस्था पहले से है. उनकी नई दरों में यह दिखता है. यूएसटीआर के नोटिस में भारत के लिए ऐसे किसी समझौते का नाम नहीं है. वियतनाम और सिंगापुर ही दो और देश हैं जिनके पास कोई समझौता नहीं है. दरों में यह फर्क साफ दिखता है.



यूएसटीआर की मुख्य दरों पर बिना समझौते वाले तीनों देशों पर 20 प्रतिशत या उससे ज्यादा टैक्स है. समझौते वाले 11 देशों में किसी पर भी 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है. इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने यह गिनती यूएसटीआर के आंकड़ों से तैयार की है.

समझौते से कितना फायदा

वियतनाम को समझौते से भारत से ज्यादा फायदा होगा. उसकी दर 15 अंक घटकर 35 से 20 प्रतिशत हो जाएगी. सिंगापुर की दर आधी होकर 20 से 10 प्रतिशत रह जाएगी. दिल्ली के थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई का कहना है कि 17 प्रतिशत का ऑफर भारत से व्यापारिक रियायतें लेने के लिए है. उसके मुताबिक प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले भारत को बस एक से तीन प्रतिशत अंक की बढ़त मिलेगी.

क्या सच में भारत पर कम टैक्स है?

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कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि भारत की 17 प्रतिशत दर वियतनाम, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे एशियाई निर्यातकों से कम है. वियतनाम के मुकाबले यह बात दोनों हालात में सही है. समझौता न हो तो भारत पर 25 और वियतनाम पर 35 प्रतिशत है. समझौता हो तो भारत पर 17 और वियतनाम पर 20 प्रतिशत है.





मलेशिया और बांग्लादेश के मामले में यह बात तभी सही है जब भारत समझौता करे. दोनों पर 18 प्रतिशत टैक्स है और दोनों का अमेरिका से समझौता पहले से है. बिना समझौते के भारत की 25 प्रतिशत दर इन दोनों से ज्यादा है.

अमेरिका भारत को गलत क्यों बताता है?

यूएसटीआर ने भारत की कई "अनुचित" नीतियां गिनाई हैं. इनमें "मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की औद्योगिक योजनाएं", "मजदूरों की कमजोर सुरक्षा" और "लंबे समय से चले आ रहे बाजार पहुंच के रोड़े" शामिल हैं. आखिरी का मतलब ऐसे नियम हैं जिनसे भारत में अमेरिकी सामान बेचना मुश्किल होता है.



यूएसटीआर के मुताबिक यह नुकसान स्वास्थ्य, स्टील, सोलर पावर और आईटी क्षेत्र में खासतौर पर सच है. अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने सभी 14 अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कहा कि हम अमेरिकी कामगारों के लिए बराबरी का मैदान बना सकते हैं.

भारत का जवाब

भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है. वाणिज्य मंत्रालय ने 25 नवंबर को कहा कि किसी भी क्षेत्र में भारत के पास "ढांचागत जरूरत से ज्यादा क्षमता" नहीं है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ करीबी तौर पर काम करने को प्रतिबद्ध है.

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किन सामानों पर टैक्स नहीं लगेगा

कुछ भारतीय सामान नए टैक्स से बाहर रहेंगे. जिन सामानों पर अमेरिका के कुछ दूसरे टैक्स पहले से लगे हैं, वे बाहर हैं. इनमें स्टील, एल्युमीनियम या तांबे के उत्पाद आते हैं. कार, ट्रक और उनके पुर्जे भी बाहर हैं. लकड़ी के उत्पाद, पेटेंट वाली दवाएं और कंप्यूटर चिप भी बाहर रखे गए हैं. नोटिस में 2,000 से ज्यादा और तरह के सामान भी बाहर रखे गए हैं. दवाएं इनमें शामिल हैं.



भारत ने 2025-26 में अमेरिका को 8.3 अरब डॉलर की दवाएं बेचीं. वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार आंकड़ों के मुताबिक यह अमेरिका को हुई कुल बिक्री का लगभग हर दस डॉलर में से एक डॉलर है. ये सारी दवाएं उन दवा श्रेणियों में आती हैं जिन्हें नोटिस ने बाहर रखा है. यह नतीजा व्यापार आंकड़ों को नोटिस और अमेरिकी टैरिफ सूची से मिलाने पर निकला.

अभी क्या पता नहीं है?

ये अधिकतम दरें हैं, अंतिम नहीं. यूएसटीआर इन्हें प्रस्ताव कहता है और कोई कदम उठाने से पहले राय लेगा और सुनवाई करेगा. सभी दरें एक ही तरीके से नहीं निकाली गई हैं. पांच अर्थव्यवस्थाओं के लिए यूएसटीआर कहता है कि 15 प्रतिशत "एमएफएन दरों को घटाकर" है. एमएफएन दरें वे सामान्य टैक्स हैं जो ज्यादातर देश चुकाते हैं. ये पांच हैं यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान. भारत के लिए नोटिस कहता है कि 25 प्रतिशत "मौजूदा सेक्शन 301 टैक्स को घटाकर" है.



ये वे टैक्स हैं जो अमेरिका पहले से एक व्यापार कानून के तहत लगाता है. यूरोपीय संघ के लिए 15 प्रतिशत उस समझौते से मेल खाता है जिसका एलान 2025 में दोनों पक्षों ने किया था. व्हाइट हाउस के मुताबिक वह 15 प्रतिशत एमएफएन टैक्स और जवाबी टैक्स से मिलकर बना था. यानी सामान्य टैक्स उसके अंदर ही है. भारत वाले नोटिस में यह नहीं बताया गया कि सामान्य टैक्स ऊपर से जुड़ेगा या नहीं.

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पुराने टैक्स और अमेरिका का बाजार

यह योजना अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नौ महीने बाद आई है जिसमें 20 फरवरी को पहले के टैक्स रद्द कर दिए गए थे. अदालत ने कहा था कि आपातकालीन शक्तियों वाला कानून राष्ट्रपति को टैक्स तय करने का अधिकार नहीं देता. यूएसटीआर की विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि नई योजना उनकी जगह लेगी या नहीं.



अमेरिका भारत का सबसे बड़ा खरीदार है. भारत ने 2025-26 में वहां 87.3 अरब डॉलर का सामान बेचा, जो किसी भी और देश से ज्यादा है. संयुक्त अरब अमीरात 37.4 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहा. ये दस्तावेज यह नहीं बताते कि भारत के किन सामानों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगेगा.

दूसरे देशों की प्रतिक्रिया और आगे क्या?

ब्राजील ने कहा है कि वह नए अमेरिकी टैक्स की "धमकी" के आगे नहीं झुकेगा. चीन ने वॉशिंगटन पर "राजनीतिक हेराफेरी" का आरोप लगाया है. यह डोनाल्ड ट्रंप के 14 बड़े व्यापारिक साझेदारों पर ताजा आर्थिक हमले के बाद हुआ.



ब्राजील सरकार ने बुधवार को कहा कि यह "एकतरफा फैसला" जारी द्विपक्षीय बातचीत के बीच "अस्वीकार्य कदम" है. राय देने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2027 है और सुनवाई उसके 20 दिन बाद है. गोयल का सवाल अभी भी खुला है. जब तक भारत समझौता नहीं करता, मेज पर रखी दर 25 प्रतिशत तक है.

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