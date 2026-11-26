Moringa-Amla Juice: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं और प्रदूषण के कारण त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी और निखार खोने लगती है, जिससे चेहरा बेजान नजर आने लगता है. इस बेजानपन को दूर करने और गालों पर गुलाबी रंगत लाने के लिए महिलाएं अक्सर पार्लर जाकर महंगे-महंगे फेशियल करवाती हैं जिनका असर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है.

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अगर आप बिना किसी पार्लर फेशियल और बिना केमिकल प्रोडक्ट्स के त्वचा में अंदरूनी निखार और गालों पर कुदरती लाली पाना चाहती हैं तो सर्दियों में सुबह के नाश्ते के साथ मोरिंगा का जूस पीना शुरू कर दें.

त्वचा के लिए मोरिंगा-आंवला जूस के हैं कई फायदे

सहजन यानी मोरिंगा की पत्तियों में भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन्स होते हैं जो खून साफ करके चेहरे की रंगत निखारते हैं. इतना ही नहीं इसमें विटामिन-सी, विटामिन-ए और अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो त्वचा में कोलेजन का निर्माण तेज करते हैं जिससे झुर्रियां दूर होती हैं और स्किन टाइट बनती है.

जबकि आंवला अपने गुणों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो स्किन को जवान रखने के साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन और बालों को भी हेल्दी रखता है.

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आवश्यक सामग्री:

ताजे मोरिंगा (सहजन) के पत्ते: 1 कप (अच्छी तरह धोए हुए) या 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर

आंवला: 1 (बीज निकला हुआ)

अदरक: 1/2 इंच का टुकड़ा

नींबू का रस: 1 चम्मच

पानी: 1 ग्लास

काला नमक या शहद: स्वादानुसार

बनाने और पीने की सही विधि:

मोरिंगा की ताजी पत्तियों को साफ पानी से 2-3 बार धो लें. अब मिक्सी के जार में मोरिंगा के पत्ते, कटा हुआ आंवला, अदरक और आधा कप पानी डालकर बारीक ब्लेंड कर लें.

तैयार पेस्ट को किसी छलनी या सूती कपड़े की मदद से छानकर ग्लास में निकाल लें.

इसमें 1 चम्मच ताजा नींबू का रस और चुटकीभर काला नमक (या 1 चम्मच शहद) मिलाकर अच्छी तरह चलाएं.

सर्दियों में सुबह के नाश्ते के समय या नाश्ते के 20 मिनट बाद इस जूस का सेवन करें. नियमित रूप से 2-3 हफ्ते पीने से ही चेहरे की रंगत और ग्लो में पार्लर जैसे फेशियल का असर साफ दिखेगा.

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