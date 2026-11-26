MP News: भोपाल के ग्रामीण इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर अपने पति की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या करने का आरोप है. बताया गया कि वारदात के बाद शव को निर्माणाधीन कुएं में डाल दिया गया. बाद में पहचान और घटनास्थल छिपाने के लिए शव को कुएं से निकालकर करीब 6 किमी दूर जंगल में फेंक दिया गया.

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पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी. मामले में आगे की जांच जारी है.

घर से निकला पति, दो दिन बाद जंगल में मिला शव

पुलिस के मुताबिक, मृतक रमेश बंजारा अपनी पत्नी मीना बाई और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दौराहा के पास सड़क निर्माण कार्य के सिलसिले में झुग्गी बनाकर रह रहा था. 21 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे रमेश रायसेन स्थित अपने गांव चांदपुर जाने की बात कहकर निकला था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा.

दो दिन तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली. इसी बीच 23 नवंबर को रमेश के भतीजे जगदीश ने मीना बाई को फोन कर बताया कि रमेश का शव बगोनिया के जंगल में पड़ा हुआ है. परिजन मौके पर पहुंचे तो रमेश मृत अवस्था में मिला. इसके बाद परवलिया सड़क पुलिस को सूचना दी गई.

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शरीर पर चोट के निशान से हत्या का शक

पुलिस ने शुरुआत में मर्ग कायम कर जांच शुरू की. शव के निरीक्षण के दौरान शरीर पर चोट के निशान मिले. इससे पुलिस को मामला हत्या का होने का संदेह हुआ. इसके बाद परिजनों और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई.

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान मृतक की पत्नी मीना बाई से पूछताछ की गई. उसने बताया कि 21 और 22 नवंबर की दरम्यानी रात करीब 11 बजे ग्राम चंदेरी में निर्माणाधीन कुएं के पास पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था.

पुलिस का दावा है कि इसी दौरान मीना बाई ने लोहे की रॉड से रमेश के सिर और गर्दन पर हमला किया. हमले के बाद रमेश कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई.

कुएं से शव निकालकर बाइक से जंगल पहुंचाया

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद मीना बाई ने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी. बाद में उसने अपने भाई लक्ष्मण और जगदीश की मदद से टॉर्च की रोशनी में कुएं के अंदर देखा. वहां रमेश का शव पड़ा था.

इसके बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया. पुलिस जांच में सामने आया कि जमीन मालिक भारत सिंह अहिरवार उर्फ कक्कू के कहने पर शव को मोटरसाइकिल से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम बगोनिया के जंगल में ले जाया गया और वहां फेंक दिया गया.

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पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने शव को दूसरी जगह फेंककर हत्या के असली घटनास्थल को छिपाने की कोशिश की थी.

पत्नी समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

मर्ग जांच में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर परवलिया सड़क थाने में हत्या और साक्ष्य छिपाने सहित संबंधित धाराओं में अपराध क्रमांक 222/26 दर्ज किया गया.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं:

मीना बंजारा (35 वर्ष): मृतक रमेश बंजारा की पत्नी, निवासी ग्राम चांदपुर, जिला रायसेन.

लक्ष्मण बंजारा (36 वर्ष): पिता भाव सिंह बंजारा, निवासी ग्राम बरखेड़ा जागीर, थाना शमशाबाद.

भारत सिंह अहिरवार उर्फ कक्कू (61 वर्ष): पिता बंशीलाल, निवासी ग्राम चंदेरी, थाना गुनगा, जिला भोपाल.

पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.

एसपी ने बताया कैसे हुआ खुलासा

देहात पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया कि परवलिया सड़क थाना क्षेत्र के बगोनिया जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला था. मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पति-पत्नी चंदेरी गांव में कुआं खोदने के काम से जुड़े थे.

एसपी के मुताबिक, रात में दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद महिला ने लोहे की रॉड से पति के सिर और गर्दन पर हमला किया और शव कुएं में डाल दिया. बाद में मजदूरों की मदद से शव को कुएं से निकालकर जंगल में फेंक दिया गया. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की आगे जांच कर रही है.

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