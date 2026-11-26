क्या अमिताभ बच्चन ने अपने गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के जरिये पंजाब की आप सरकार पर सवाल उठाया है?

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वायरल वीडियो में अमिताभ पूछते हैं, "इनमें से किस राज्य में अपराधी, थानों में बम ब्लास्ट करने से डर नहीं रहे हैं?" जवाब मिलता है - छत्तीसगढ़. तब अमिताभ बताते हैं कि सही जवाब है पंजाब ! आगे वो कहते हैं, "पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका है कि आज के समय में पुलिस थानों में भी बम धमाके होने लगे हैं. पंजाब की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार इसे सुधारने में विफल रही है." इसके बाद शो में दर्शक तालियां बजाने लगते हैं.

इसे शेयर करते हुए कई लोग पंजाब की आप सरकार पर तंज कस रहे हैं. साथ ही, अफसोस जता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को संभालने में आम आदमी पार्टी की नाकामी के चलते केबीसी जैसे चर्चित टीवी शो में पंजाब की बदनामी हुई.

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बीजेपी किसान मोर्चा, पंजाब के अध्यक्ष लखविंदर सिंह मोमी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "70 सालों में पहली बार ऐसा 'बदलाव' आया है जब 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे एक राष्ट्रीय टीवी शो पर पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा गया. पूछा गया कि किस राज्य के पुलिस स्टेशनों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं और जवाब था 'पंजाब'. आम आदमी पार्टी राज्य की हालत सुधारने में पूरी तरह विफल रही है और आज पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह खोखली हो चुकी है. हालात ऐसे हैं कि अपराधी पुलिस स्टेशनों तक में धमाके करने से नहीं डर रहे. कड़वे सच को खोखले विज्ञापनों से नहीं छुपाया जा सकता."

पंजाब के कई इन्फ्लुएंसर भी इस वीडियो को असली मानकर अमिताभ बच्चन को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं और पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं.

इस वीडियो के आधार पर संगरूर, पंजाब के इंद्रजीत अरोड़ा नामक वकील ने तो अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी को कानूनी नोटिस तक भेज दिया. उन्होंने चैनल और अमिताभ पर पंजाब की नकारात्मक छवि पेश करने का आरोप लगाया.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो, केबीसी के चार साल पुराने एपिसोड के वीडियो को एडिट करके बनाया गया है. हकीकत में केबीसी में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया है.

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कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो में अमिताभ सामने बैठे प्रतिभागी को डॉ समित सेन कहकर संबोधित करते हैं. इस जानकारी के आधार पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें 26 अक्टूबर, 2022 की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट मिली. इसमें बताया गया है कि समित सेन केबीसी के 14वें सीजन में आया था. वो अंडमान निकोबार से इस शो में आने वाला पहला व्यक्ति भी था. इस खबर में समित की जो फोटो लगी है, उसमें भी उन्होंने वही पीला कुर्ता पहना है जो वायरल वीडियो में दिखता है.

जिस एपिसोड में समित केबीसी में आए थे, उसका वीडियो यहां देखा जा सकता है. असली वीडियो में अमिताभ उनसे पूछते हैं, "इनमें से किस कलाकार का जन्म बुदापेस्ट में हुआ था, जिनकी मां हंगेरियन और पिता भारतीय थे?" समित इसका जवाब देते हैं, चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा. अमिताभ बताते हैं कि ये जवाब गलत है और सही जवाब है, चित्रकार अमृता शेरगिल जिनकी मां हंगेरियन यहूदी ओपरा गायिका थीं और पिता अभिजात वर्ग के भारतीय सिख और विद्वान थे.

साफ पता लग रहा है कि वीडियो को एआई से एडिट करके सवाल-जवाब वाला हिस्सा बदल दिया गया है.

इससे पहले साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी केबीसी गेम शो के वीडियो एडिट करके शेयर किए गए थे.

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नोटिस भेजने वाले वकील ने क्या बताया?

सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन को कानूनी नोटिस भेजने वाले वकील इंद्रजीत अरोड़ा ने आजतक फैक्ट चेक को बताया कि उन्हें बाद में पता लगा कि ये वीडियो फर्जी है. अब उन्होंने सोनी टीवी और अमिताभ बच्चन को भेजा गया नोटिस वापस ले लिया है. उन्होंने हमें बताया, "जिस भी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है, मैं अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा."

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि 'कौन बनेगा करोड़पति' गेम शो के वीडियो को एडिट करके पंजाब के चुनावों से पहले लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है.

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