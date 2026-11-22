रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण पर लोगों की प्रतिक्रिया फिलहाल जो भी हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने अब प्रीमियम फॉर्मैट IMAX स्क्रीन पर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. खास बात ये है कि फिल्म ने पूरे इंडिया में सिर्फ 35 IMAX स्क्रीन के जरिए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

और पढ़ें

रामायण के नाम एक और रिकॉर्ड

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण ने 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच IMAX स्क्रीन पर कुल 50.48 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं. फिल्म की हिंदी वर्जन ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया है. हिंदी में फिल्म ने IMAX से 45.55 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कन्नड़ में 2.75 करोड़, तमिल में 1.91 करोड़ और मलयालम में करीब 26 लाख रुपये का कलेक्शन हुआ है. IMAX कमाई में 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा हिंदी वर्जन का है.

फिल्म को IMAX में दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. IMAX स्क्रीन पर फिल्म के 5 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. वहीं, सभी भाषाओं और फॉर्मेट को मिलाकर फिल्म ने भारत में 831.83 करोड़ रुपये नेट कमा लिए हैं. इसमें IMAX की कमाई करीब 6.07 फीसदी है.

Advertisement

IMAX में इन फिल्मों को भी पछाड़ा

रामायण ने IMAX कमाई के मामले में हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ा है. इसने साल 2023 में आई क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर के IMAX कलेक्शन को पार कर लिया है. उस फिल्म ने भारत में लाइफटाइम IMAX से करीब 50 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे, जबकि रामायण करीब-करीब इतना ही नेट कमा चुकी है.

इसके अलावा फिल्म ने ब्रैड पिट की सुपरहिट फिल्म एफ1: द मूवी को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने IMAX से 35.55 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे. हालांकि IMAX में भारत के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड अभी भी क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी के पास है, जिसने करीब 97 करोड़ रुपये नेट कमाए थे. रामायण इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. अब ये IMAX में अपने लाइफटाइम कितना कमाती है और क्या द ओडिसी को मात देगी, ये देखना होगा.

---- समाप्त ----